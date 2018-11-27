За день корсчета сократились более чем на 630 млрд руб., при этом банки значительно увеличили задолженность перед ЦБ – кредиты под залог нерыночных активов выросли на 191 млрд руб. Все это стало следствием вчерашних платежей по НДС, НДПИ и акцизам. Сегодня значительного облегчения мы не ждем, поскольку в среду предстоят платежи по налогу на прибыль, так что спрос на ликвидность останется высоким. Но даже и без учета предстоящих выплат в бюджет спрос на ликвидность пока сохранится, уровень корсчетов опустился ниже, чем необходимо для беспроблемного прохождения периода усреднения, который заканчивается через неделю. Следовательно, у банков сейчас нет времени для маневров, они должны нарастить корсчета уже сегодня–завтра. Все это будет толкать ставки на межбанковском рынке вверх.

На фоне снижения ликвидности спрос на КОБР может упасть. Сегодня ЦБ планирует два аукциона по доразмещению КОБР: облигации с погашением в декабре (неразмещенный остаток – всего 28 млрд руб.) и пока мало пользующийся спросом выпуск с погашением в феврале (неразмещенный остаток превышает 300 млрд руб.). Мы полагаем, что в условиях нехватки ликвидности на корсчетах интерес к этим аукционам будет низким. Также мы ждем снижения предложения со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ, сейчас банковские депозиты могут стать важным источником для пополнения корсчетов. К тому же в условиях роста ставок рынок межбанковских кредитов становится привлекательнее депозитов в ЦБ, что также негативно сказывается на предложении на аукционе. Если же вдруг и спрос на КОБР окажется высоким, предложение на депозитных аукционах сохранится примерно на уровне прошлой недели. Это станет сигналом, что кризис неравномерного распределения ликвидности продолжает усугубляться, проблемы нарастают, механизмы перераспределения средств между банками не работают.