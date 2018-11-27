Индекс-провайдер MSCI объявил результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступят в силу 3 декабря, одновременно с изменениями в глобальных индексах.

В первой четверке индекса (GAZP, LKOH, TATN, SBER RX) никаких изменений не произошло, т.к. чтобы потеснить TATN, NVTK LI, исходя из неизменных параметров NoS (общее количество акций) и FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам), необходимо было по итогам вчерашней сессии опередить TATN на 6%. Этого не случилось. Однако на данный момент разрыв сократился всего до 3%, а значит гонка между TATN и NVTK может продолжиться в рамках следующего пересмотра. Наибольший интерес представляет ситуация со SBER RX: в соответствии с методологией, используемой MSCI в отношении акций находящихся под санкциями компаний, его вес в индексе Russia 10/40 (+0,2 пп, до 6,85%) остается ниже веса, который соответствует положению SBER в индексе MSCI Russia. Веса других членов первой четверки были немного повышены: GAZP (+0,6 пп, до 9,28%), LKOH (+0,4 пп, до 9,28%), TATN (+1,1 пп, до 9,28%).

Что касается инструментов с меньшим весом, то здесь следует отметить включение POLY с весом 2,80%, и увеличение весов MBT (+0,4 пп, до 4,64%) и CHMF (+0,4 пп, до 4,64%). Перераспределение весов в основном произошло за счет снижения весов шести инструментов – FIVE (0,6 пп, до 4,38%), PLZL (0,8 пп, до 2,85%), MOEX (0,8 пп, до 2,75%), IRAO (0,8 пп, до 2,74%), PHOR (0,6 пп, до 2,30%), MAGN (0,6 пп, до 2,29%), а также исключения HYDR (последний вес которого составлял 1,6%).

Мы не владеем информацией относительно пассивных инвестиций в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Однако этот индекс используется в качестве бенчмарка активно управляемыми европейскими фондами, инвестирующими в Россию. Теоретически их позиции в акциях, веса которых будут увеличены, могут оказаться ниже индексных, и наоборот.