Вчерашние налоговые выплаты оказались в рамках наших ожиданий: отток по бюджетному каналу (без учета депозитов и РЕПО Казначейства) составил 917 млрд руб. Впрочем, не всем участникам рынка удалось накопить достаточный запас ликвидности: момент выплат совпал с ощутимым ростом задолженности по коротким кредитам 312-П (25 ноября банки взяли 117 млрд руб., а в день выплат – еще 190 млрд руб.). Корсчета банков снизились до 1,7 трлн руб., однако, в ближайшую неделю систему, по прогнозу ЦБ, ожидает приток ликвидности как по бюджетному каналу (200 млрд руб.), так и за счет снижения наличности в обращении (66 млрд руб.).

Возможно, по этой причине ЦБ не стал сильно снижать лимит на регулярном депозитном аукционе (1,73 трлн руб. против 1,81 трлн руб.), проходящем в этот вторник (т.е. на следующий день после налогов). Напомним, что в последние месяцы спрос на регулярных аукционах меньше лимита: в условиях неопределенности банки не хотят размещать весь объем доступной им ликвидности на неделю, предпочитая сроки, близкие к овернайту (по этой причине аукционы «тонкой настройки» нередко завершаются переспросом). Мы не ожидаем сильного интереса банков и в этот раз, а дополнительным негативом будет, с одной стороны, выступать только что прошедшие основные налоговые выплаты, а также предстоящие выплаты по налогу на прибыль (28 ноября 430 млрд руб.), который, по нашим оценкам, также окажется чувствительным для системы.

Ставки междилерского РЕПО пока отреагировали на налоги небольшим повышением (оставаясь на уровне ключевой), а RUONIA на 26 ноября еще не опубликована. Впрочем, обычно в пик налоговых выплат она растет на 20 б.п. (т.е. можно ожидать ее кратковременного увеличения до 7,3-7,4%).