Нефтяные цены во второй половине дня вторника фиксируются в диапазоне 60-61$. Полагаем, что до заседания ОПЕК+ на рынке вряд ли сформируется импульс, способный вывести котировки из данного коридора.

Понижательное движение ниже отметок в 60$/барр., по нашим оценкам, носило характер проверки настроений инвесторов. Тот факт, что коррекция рынка не смогла набрать оборотов для продолжения спада, позволяет полагать, что значительная часть инвесторов все еще не готова продавать нефть и продолжает занимать выжидательную позицию. Для такой стратегии есть явные поводы – Саудовская Аравия весьма осторожно наполняет рынок информацией о том, что королевство готово сократить нефтедобычу в следующем году даже с учетом вероятного давления со стороны США.

Мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок и продолжаем полагать, что с вероятностью выше 50% на заседании ОПЕК+ 6 декабря экспортёры могут прийти к консенсусу в виде решения о сокращении нефтедобычи в следующем году на 1,2-1,4 млн барр. /сутки. При развитии событий в таком ключе мы ожидаем возвращения роста нефтяного рынка к уровням 70$/барр. и выше.

Следует заметить, что в перспективе ближайшей недели оказать влияние на нефтяные котировки способны и итоги некоторых встреч на полях G20. Основное внимание инвесторов товарных рынков, вероятно, будет приковано к переговорам США и Китая по разрешению торговых противоречий. Если рынок получит информацию о том, что обе стороны готовы наметить конкретные шаги для урегулирования торгового конфликта, сектор ЕМ получит мощный импульс для роста. В этом случае можно ожидать и восстановительного движения во многих сырьевых сегментах.

Полагаем, что дальнейшая траектория нефтяного рынка будет определяться на ближайших выходных, а также в течение следующей недели. До конца текущей недели ожидаем движения цен в диапазоне 58,8-62,3$.