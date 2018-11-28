С начала недели на глобальных рынках преобладают умеренно-позитивные настроения. Экономический календарь на начало недели сравнительно не был богат на публикацию сверхзначимой макростатистики, и в этих условиях на первый план выходят ожидания предстоящего в конце недели саммита G-20. Вчера во время общения с журналистами экономический советник Трампа Л.Кудлоу отметил, что лидеры США и Китая встретятся в рамках саммита за ужином в субботу, и сама встреча является «возможность перевернуть новую страницу, совершить прорыв». При этом, по словам Кудлоу, Штаты готовы сохранять жесткую позицию в переговорах, и Трамп намерен в декабре повысить пошлины на китайские товары на сумму в 200 млрд долл. с 10% до 25%, и, «если переговоры с китайским лидером пройдут плохо, может ввести пошлины на весь оставшийся китайский импорт». Ажиотаж вокруг предстоящей встречи усиливается, что делает общий риск-аппетит на рынках зависимым от ее результатов.

Что касается еще одной ожидаемой встречи на саммите G-20 (встречи Д.Трампа и В.Путина), то вероятность ее реализации несколько уменьшилась. Во вчерашнем интервью Washington Post Д.Трамп отметил, что «возможно, встречи не будет», поскольку американской стороне «не нравится агрессия» (в контексте недавних событий в Керченском проливе), и на данный момент Президент ждет полного отчета от своей команды по вопросу данного инцидента. При этом, если говорить об общей реакции западных стран, то в целом риторика носит пока сдержанный характер — есть осуждение произошедшего, но стороны активно призываются к деэскалации. При отсутствии нового негатива влияние событий выходных на динамику российских активов может постепенно ослабевать.

Индекс Мосбиржи в ходе вчерашних торгов в большей степени восстановил потери понедельника, прибавив 1,3%. Из сегодняшних корпоративных событий выделим публикацию отчета Лукойла по МСФО за третий квартал (при этом отметим, что по факту 30%-ного снижения цен на нефть с первых чисел октября актуальность показателей за третий квартал уже не столь выражена). На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса Мосбиржи к отметкам в 2350-2370 пунктов.