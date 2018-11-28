Сырьевой рынок неплохо реабилитировался после провальной прошлой недели. Баррель Brent утром в среду торгуется по $61 и поднимается на 1%, бочка легкого сырья WTI дорожает на 1,3% и стоит $52,22. Динамика отличная, но вполне может быть, что потенциал технического отскока и торгов «выборочно», то есть на отдельных компонентах новостей, близок к завершению.

Согласно новым наблюдениям Американского института нефти, запасы черного золота к 23 ноября выросли на 3,45 млн баррелей. Это значит, что прошлая неделя была паузой в череде повышения уровня запасов, и расстановки сил в вопросе не меняет никак. При этом запасы дистиллятов увеличились на 1,2 млн баррелей, в то время как запасы бензина просели на 2,62 млн баррелей.

Дальше инвесторы просто выбрали, на что именно им реагировать: они сосредоточились на компоненте запасов бензина, где есть снижение, и оставили без внимания общий показатель запасов сырья. Такое бывает на рынке, когда участники торгов скучают без резких движений, а вся имеющаяся информация уже отражена в котировках.

Сегодня Минэнерго разместит статистику по запасам, здесь прогнозируется продолжение роста данных десятую неделю кряду. Если данные совпадут с ожиданиями, сектору нефти придется отражать новую «медвежью» атаку.