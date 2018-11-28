Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с заметным повышением порядка 0.3-0.5%, вблизи отметки 2350 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2360, 2370 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2350 п.

Во второй половине состоится публикация ряда важных иностранных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.31%) и РТС (+1.33%) завершили торги с сильным равномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. На этот раз они выглядели существенно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на неоднозначный внешний фон. Мы наблюдали коррекционный технический отскок локального рынка акций по отношению к его сильной просадке, состоявшейся днем ранее. По-видимому, инвесторы и спекулянты восстанавливали позиции после эмоциональных распродаж, связанных с российско-украинским инцидентом в Керченском проливе.

Добавим, что в результате вчерашнего отскока среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько улучшилась. В целом же ее по-прежнему можно оценивать как нейтральную.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.8 п., или 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на достаточно сильный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневного повышения среди голубых фишек выступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.51%). Вчера эти бумаги не только уверенно преодолели важный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 12000 руб., но и обновили свой исторический максимум.

Заметно сильнее рынка закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +1.43%), Газпром (GAZP RM, +2.86%), Роснефть (ROSN RM, +3.14%), Газпром нефть (SIBN RM, +3.50%). Их поддержал намечающийся коррекционный отскок вверх в нефтяных фьючерсах. Вчера контракты на нефть сорта Brent сумели удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. К слову, ночная отраслевая статистика от Американского института нефти (API) носила неоднозначный характер. Она указала на существенное недельное увеличение запасов сырой нефти в размере 3.45 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина за океаном сократились на 2.62 млн баррелей. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать вечернего выхода официальных недельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Хуже рынка и своего сектора вчера закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.98%). Эти защитные акции довольно часто движутся «не в ногу» с индексом МосБиржи. В минувший понедельник они понесли минимальные потери, в то время как весь рынок акций продемонстрировал сильную и резкую просадку.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —2.37%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.36%) неоднозначно отреагировали на публикацию текущих производственных результатов и финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2018 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел», сократилась на 1% с начала текущего года. Вместе с тем, квартальная прибыль металлургической компании возросла в 3.5 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2018 года. На финансовые показатели металлургической компании наложился ряд значимых корпоративных новостей. В частности, стало известно о том, что эмитент уменьшил нереструктурированную часть своего долгового портфеля до 9%.

Отметим также вчерашнюю слабость акций АФК Система (AFKS RM, —1.22%). Они оказались под давлением в связи с публикацией квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. По итогам третьего квартала скорректированная чистая прибыль АФК «Система» сократилась на 69.4% до уровня в 1.6 млрд руб. Кроме того, стало известно, что акционерная финансовая компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2018 года. На фоне указанных известий акции АФК Система обновили свой долгосрочный минимум.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.