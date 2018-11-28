Рынок акций РФ и рубль подрастут на открытии торгов среды на позитивном внешнем фоне. В частности, отечественные индексы может поддержать позитив на азиатских площадках.

ПРОГНОЗЫ

Рост азиатских рынков и утреннее восстановление нефтяных котировок окажут благоприятное воздействие на цену акций при открытии российского рынка, рост может быть продолжен, говорит Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи он оценивает в 2315-2360 пунктов, по индексу РТС — в 1090-1110 пунктов.

Аналитик также напомнил, что в среду "Лукойл" опубликует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев и третий квартал.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка в ближайшие торговые сессии ожидает возврата индекса Мосбиржи к отметкам в 2350-2370 пунктов.

"Растущие утром нефтяные котировки поддержат рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,4-67,8 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,5 рубля", — говорит Иосуб.

"Сегодня на аукционах будет предложено ОФЗ всего на 10 миллиардов рублей (выпуск 26223 с погашением в 2024 году и выпуск 26214 с погашением в 2020 году по 5 миллиардов рублей каждый). Также рынок будет находиться в ожидании выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, публикации ВВП США за третий квартал (прогноз 3,6%) и еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (прогноз +0,6 миллиона)", — перечислил ожидаемые события среды Константин Кочергин из банка "Восточный".

Его прогноз по курсу доллара на среду — 66,75-67,35 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись слабым ростом, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа по Китаю.

В понедельник в интервью газете The Wall Street Journal Трамп назвал "маловероятным", что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%.

В среду фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,13-0,26%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пределах 0,73-1,08%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,73%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,08%, японский Nikkei 225 — на 1,02%. При этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,05%.

Нефть марки Brent дорожает на 1,61% к предыдущему закрытию, торгуясь в районе 61,37 доллара за баррель.

Курс евро повышается до 1,1299 доллара с 1,1291 доллара на предыдущем закрытии.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник вырос на 1,3%, отыграв часть потерь понедельника.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,31% — до 2338,71 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1098,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 1 копейку – до 67,11 рубля, евро снизился на 27 копеек — до 75,72 рубля.