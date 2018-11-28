Сегодня Газпром опубликует финансовые результаты за 3к18 по МСФО. Мы ожидаем увидеть значительный рост всех ключевых показателей, обусловленный существенным увеличением внешнего и внутреннего спроса, заметным ростом цен и эффектом низкой базы (как правило, третий квартал является «низким сезоном» для Газпрома). Однако это едва ли ощутимо повлияет на динамику акций компании, т.к. ключевым фактором инвестиционной привлекательности Газпрома, на наш взгляд, был и остается размер дивидендных выплат. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Газпрома через 12 месяцев (2,90 долл.) остается без изменений и предполагает ожидаемую общую доходность в размере 31%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Существенный рост показателей, прежде всего благодаря газовому бизнесу. Мы прогнозируем рост выручки на 26% г/г, до 30,5 млрд долл., главным образом за счет сильных результатов газового сегмента: увеличение экспортных (+2,7 млрд куб. м г/г) и внутренних (+0,6 млрд куб. м г/г) поставок газа при существенном повышении цен (по нашим оценкам, средняя экспортная цена реализации газа в 3к18 должна была вырасти на 34% г/г). Выручка в сегменте жидких углеводородов, согласно нашим расчетам, должна была вырасти на 29% г/г. При этом мы ожидаем еще более существенного увеличения EBITDA – на 57% г/г, до 9,5 млрд долл. – несмотря на рост налоговых расходов (напомним, с 1 сентября правительство повысило специальный коэффициент расчета НДПИ на газ для Газпрома с 1,4022 до 2,055, и такой коэффициент будет действовать до конца текущего года, в связи с чем мы полагаем, что его эффект в большей степени скажется на результатах компании за 4к18).

Чистая прибыль также должна показать значительный рост. Хотя на чистой прибыли Газпрома за 3к18 должен отрицательно сказаться убыток от курсовых разниц в размере около 1 млрд долл. (против небольшой прибыли по итогам 3к17), сколько-нибудь существенные сюрпризы ниже строки EBITDA, на наш взгляд, маловероятны. В результате с учетом ожидаемой нами 20%-й эффективной ставки налога на прибыль чистая прибыль компании за 3к18 должна составить 5,3 млрд долл. (+57% г/г). Из-за перераспределения инвестиций в течение года объем капиталовложений Газпрома во 2к18 оказался нетипично низким, и мы ожидаем его нормализации в 3к18. По нашим оценкам, он может составить порядка 8 млрд долл., исходя из чего мы прогнозируем свободный денежный поток за квартал на уровне около 0,8 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале, который в третьем квартале обычно увеличивается).

Дивиденды – главный драйвер для акций Газпрома. Учитывая используемый менеджментом подход, значительный рост чистой прибыли Газпрома едва ли как-то повлияет на размер дивидендов. Компания неоднократно заявляла, что планирует сохранить дивиденды за 2018 г. как минимум на уровне прошлого года (т.е. выплатить не менее 8,04 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 5,4%). Впрочем, мы не исключаем, что с учетом существенного роста финансовых показателей компания все же решит немного проиндексировать сумму выплат.