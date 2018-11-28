Газпром (GAZP RX – ПОКУПАТЬ) завтра или послезавтра опубликует результаты за 3 кв. 2018 г. по МСФО, а 3 декабря проведет телефонную конференцию. По нашей оценке, выручка возросла на 33% год к году и на 4% квартал к кварталу до 1 910 млрд руб. (29,1 млрд долл.), а EBITDA увеличилась на 79% год к году и 12% квартал к кварталу до 640 млрд руб. (9,8 млрд долл.). Рост EBITDA в долларах, по нашим расчетам, – 62% год к году и 5,5% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA, как следствие, увеличилась на 8,7 п. п. год к году и на 2,3 п. п. квартал к кварталу до 33,5%. Мы ожидаем роста чистой прибыли на 85% год к году и на 43% квартал к кварталу до 370 млрд руб. (5,65 млрд долл.).

Объем экспорта газа вырос квартал к кварталу на 6%. Третий квартал, как правило, сезонно слабый – объемы поставок газа значительно ниже, чем в первом и четвертом квартале. Однако в этом году третий квартал был необычно сильным благодаря росту цен и объемов поставок газа на экспорт. Поставки газа в ЕС и Турцию, по данным Газпрома, которые приводит агентство Argus, в 3 кв. 2018 г. выросли на 11% год к году и на 6% квартал к кварталу и составили более 49 млрд куб. м. Также поднялась и средняя цена экспорта на эти рынки – на 27% год к году и 6% квартал к кварталу до 242 долл./тыс. куб. м. Нефтяной сегмент также показал рост квартал к кварталу – EBITDA Газпром нефти выросла на 58% до 197 млрд руб.

В центре внимания – прогноз объемов и цен экспорта на 2019 г. Рекомендованная правлением инвестиционная программа на 2019 г. в объеме 1,33 трлн руб. ниже на 11%, чем скорректированный объем инвестиций на 2018 г. Однако опыт последнего десятилетия показывает, что компания, как правило, в 4 кв. повышает размер инвестиций на текущий год, если позволяет рыночная и макроэкономическая конъюнктура. Если текущий уровень цен на нефть – около 60 долл./барр. – сохранится еще несколько месяцев, он окажет негативное влияние на цены поставок газа в ЕС и Турцию во 2–4 кв. 2019 г. Мы надеемся, что менеджмент поделится обновленными ожиданиями по ценам и объемам продаж на 2018–2019 гг. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции компании.