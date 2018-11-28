В понедельник российские компании перечислили в бюджет порядка 915 млрд руб. налогов, что ощутимо сказалось на уровне ликвидности в банковской системе. Остатки на корсчетах в ЦБ по состоянию на вчерашнее утро опустились до 1,66 трлн руб., спровоцировав значительный рост спроса на однодневную ликвидность. Банки увеличили объем привлечения через кредиты 312-п до 656 млрд руб. (+191 млрд руб.), а также заняли 200 млрд руб. в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством. Помимо этого, они полностью выбрали лимит (40 млрд руб.) на депозитном аукционе Казначейства (средства будут перечислены сегодня). В этой ситуации интерес к недельным аукционам ЦБ оказался весьма ограниченным. На депозитном аукционе регулятор уменьшил лимит до 1,73 трлн руб., но банки предложили к размещению всего 1,36 трлн руб. В результате после проведения расчетов в систему должно поступить около 277 млрд руб.

Спрос на аукционах по размещению КОБР также оказался слабым. В более длинные бумаги с погашением в феврале банки, очевидно, вкладываться не хотели, а объем предложения «декабрьских» облигаций был незначительным. В итоге в общей сложности они приобрели бумаг лишь на 46 млрд руб. Это означает, что после сегодняшних расчетов система дополнительно получит 231 млрд руб. ликвидности, что, учитывая сегодняшнюю уплату налога на прибыль, будет как нельзя кстати. Тем не менее, по нашим оценкам, для выполнения резервных требований этого все равно будет недостаточно, и если какая-то часть ликвидности не вернется из бюджета обратно в систему, в последнюю неделю текущего периода усреднения мы, скорее всего, увидим заметное увеличение спроса на однодневную ликвидность.

Большую часть вчерашней сессии ставка однодневного валютного свопа провела в районе 7,5%, к закрытию снизившись до 6,40%. В результате ее средневзвешенное значение составило 7,22% (+16 бп). Значение ставки RUONIA в понедельник составило 7,43% (+36 бп), и вчера она, вероятнее всего, осталась вблизи ключевой ставки ЦБ. Ставки межбанковского репо под залог ОФЗ для большинства бумаг выросли на 10–20 бп. Благодаря стабилизации курса рубля повышательное давление на ставки несколько ослабло, в результате чего кривая NDF/XCCY сместилась вниз на 4–8 бп, а ставки процентных свопов опустились на 2–5 бп. В то же время 3-месячная ставка MosPrime выросла на 2 бп, до 8,43%.