Доллар заметно восстановил свои позиции в паре с евро, вернувшись ниже отметки 1.13. Поводом для вчерашнего движения в паре стали выступления представителей ФРС (Клариды, Эванса, Бостика и Джорджа). Из большинства заявлений следует, что вектор на плавное повышение ставок ФРС по-прежнему сохраняется. Около двух недель назад глава ФРС Пауэлл выразил некоторую обеспокоенность замедлением глобальной экономики, дав рынкам повод надеяться на менее агрессивное повышение ставок ФРС. Вчерашние заявления не подкрепили данные ожидания. Дополнительным негативом для евро накануне стала информация в СМИ о том, что в начале будущей недели Трамп может принять решение по повышению пошлин на автомобили, импортируемые из всех стран, кроме Мексики и Канады. Данная сфера является чувствительной для европейской экономики. Сегодня в центре внимания рынка будет выступление главы ФРС Пауэлла (в 20:00 по Москве), от которого ожидают дальнейших сигналов по политике ФРС.

Рубль в ходе утренних торгов среды относительно стабилен в основных валютных парах. Внешний фон для российской валюты и рисковых активов не выглядит однозначным. С одной стороны, участники рынка сохраняют определенный оптимизм в отношении перспектив улучшения мировой торговли в преддверии саммита G20, несмотря на противоречивые заявления американской стороны. С другой, индекс доллара США находится в районе двухнедельных максимумов в ожидании выступления главы ФРС, а коррекционный рост нефтяных цен по-прежнему не выглядит устойчивым. Однако определенным позитивом для рубля и российских активов выступает тот факт, что по сообщениям немецкого издания Die Welt дипломаты Германии и Франции не считают необходимым усиливать санкционное давление на Россию после инцидента в Керченском проливе. И, тем не менее, риски связанные с возможным усилением санкционного режима, на наш взгляд, остаются повышенными. Ранее мы отмечали, что рубль и российские госбумаги продолжат достаточно чутко реагировать на поступающие сигналы в отношении возможного изменения санкцийонного режима. Сегодня рубль может получить локальную поддержку благодаря фактору налоговых выплат (компаниям предстоит уплатить налог на прибыль, порядка 260 млрд.руб.). Кроме того, Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ на 10 млрд. руб. Ориентирами для пары USDRUB выступят отметки 66.4-67.4.