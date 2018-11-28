Ожидания от переговоров США и Китая во вторник повысили S&P 500 на +0,3% — до 2682,17 после снижения на 0,65% внутри сессии и Dow 30 на +0,4% — до 24748,73 после падения на 0,9% в ходе торгов на фоне того, что слова Италии о сложности работы с ЕЦБ столкнули евро к $1,13 перед выступлениями глав ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, в который выйдут и протоколы ФРС. Лучше рынка сектора здравоохранения, товаров первой необходимости, ЖКУ, услуг связи и недвижимости. Хуже рынка ТЭК и сегмент сырья и материалов, потерявший 1,3% от снижения цен на медь и золото ($1214).

Слова зампреда ФРС о поддержке постепенного повышения ставок и о меньших рисках замедления экономики США повышали нефть Брент. При этом сектор ТЭК упал на 0,3% из-за увеличения спреда между Брент и WTI на ожиданиях скачка запасов в США. Спред убавится после данных API о падении запасов бензина на 2,6 млн баррелей и перед встречей ОПЕК на следующей неделе. В сырьевых хеджах продолжат выражаться опасения перед выборами-2019 в ближнем зарубежье. Они компенсируют влияние статистики API о повышении запасов нефти в США 10-ю неделю подряд перед аналогичными данными EIA.

Капитализация медицинского сектора прибавила +1,0% после интервью министра здравоохранения США. По его словам, государство не готово продолжить помогать с оплатой дорогих лекарств, зато «за» расширение страхового покрытия самых дешёвых препаратов наподобие аспирина. Министр анонсировал компромисс демократов и республиканцев по этому вопросу, что повышает стоимость производителей препаратов, аптек и страховщиков, которые подешевле.

Сегмент информационных технологий вырос на +0,2% вслед за статистикой об увеличении онлайн-продаж в «Киберпонедельник» до рекордных $7,9 млрд. Способствовали также сведения о выходе Amazon (AMZN) на третье место по продажам цифровой рекламы после Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB). Конкурентное преимущество Amazon в том, что его инвестиции в диджитал только диверсифицируют основной бизнес, тогда как Alphabet и Facebook приходится идти на снижение расценок и выпуск новых устройств, для успешной конкуренции с ритейлером. В UK продолжились прения парламента по Facebook.

Сектор промтоваров снизился на 0,3% после того, как General Motors (GM) заявила об оптимизации и United Technologies (UTX) о продаже в 2020 году подразделений по лифтам Otis и кондиционерам Carrier, связав бренд с космосом и авиацией.

По спреду между 2-летками и 5-летками трежерис в 5 базисных пунктов может сложиться впечатление, что рост экономики если и способен неприятно замедлиться, то на горизонте около 2 лет. Но нужно иметь в виду, что и спред, и рост стимулируются дефицитом бюджета и снижением налогов, при низкой ставке и либеральном отношении к госдолгу. При изменении этого отношения, которое Д.Трамп обещает во втором сроке, Америке помогут если не снижение доллара, то борьба за равноправие во внешней торговле. Здесь близится что-то по-настоящему важное, что вдохнёт жизнь в экономику, но пройдёт время, прежде чем она к этому адаптируется.