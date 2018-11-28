Вчера утром Минфин РФ неожиданно начал размещение еврооблигаций в евро, притом что ситуация на рынке остается достаточно напряженной, а доходности долларовых бумаг накануне обновили локальные максимумы. В связи с этим вполне вероятно, что выпуск был предложен для заранее определенного круга инвесторов. Объем выпуска, размещенного впервые за последние пять лет, равен 1 млрд евро, а срок до погашения, как и при предыдущем размещении в евро, составляет семь лет. Начальный ориентир был установлен на уровне 3%, а затем скорректирован до финального ориентира 2,875–3%. Размещение в итоге прошло по нижней границе указанного диапазона – 2,875%, однако цена размещения составила 99,2% от номинала, что соответствует доходности к погашению 3% и предполагает спред к свопам 243 б.п., тогда как долларовый евробонд с аналогичной дюрацией RUSSIA’26 (YTM 5,3%) торгуется с z-спредом 220 б.п.

Единственный ранее размещенный в евро суверенный евробонд погашается в 2020 г., поэтому для сравнения можно было использовать размещенный весной этого года евробонд Газпрома GAZPRU’26, который торгуется с доходностью 3,3% и премией к среднерыночным свопам в размере 273 б.п. И с учетом того, что премия к суверенной кривой долларовых бумаг Газпрома с такой дюрацией составляет около 50–60 б.п., справедливая доходность суверенного семилетнего выпуска, по нашим оценкам, была бы равна примерно 2,8%. Таким образом, премия ко вторичному рынку составила около 20 б.п., что, к слову, меньше, чем премия недавно размещенного выпуска GAZPRU’24 (купон 2,949%, YTM 3,1%) – тогда она составила около 40 б.п.

Спрос, по последним данным организаторов, при этом составил немногим более 1 млрд евро, то есть был примерно совпал с объемом предложения.

Суверенные еврооблигации РФ вчера немного подешевели. Суверенные евробонды РФ, в отличие от других российских активов, вчера не смогли продемонстрировать позитивную динамику на фоне отсутствия дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, а, напротив, даже немного подешевели. Такая ситуация наблюдалась со всеми евробондами стран ЕМ. При этом доходность UST10 вчера практически не изменилась, а цены на нефть завершили день незначительным ростом, до 60,9 долл./барр. Котировки длинных российских бумаг снизились на 0,2–0,3 п.п., среднесрочные выпуски были в целом стабильны. Пятилетний CDS-спред России вчера продолжил расширяться и прибавил еще 5 б.п. до 175 б.п., таким образом, он понемногу приближается к двухлетнему максимуму, достигнутому в сентябре (180 б.п.)