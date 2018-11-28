Мировые фондовые рынки продолжают находиться в заложниках геополитики. Опять поступили обнадёживающие заявления перед важнейшей встречей лидеров Китая и Америки, от которой будет зависеть дальнейшая судьба всех рынков акций в мире. Пока стало известно, что Китай готов пойти на условия Америки не по всем, но по многим пунктам, чтобы избежать дальнейшей эскалации в торговой войне. Поскольку и самому Трампу сейчас не нужен дополнительный негатив для фондовых рынков, он тоже заинтересован в мирном соглашении, несмотря на все его вчерашние угрозы.

На азиатских площадках последние новости были восприняты инвесторами крайне позитивно. Сводный индекс азиатского региона сегодня прибавил почти 1.5%, причём синхронный рост показали фондовые индексы Китая, Гонконга и Японии. Фьючерсы на Америку после вчерашнего уверенного роста прибавляют ещё 0.5%, и только на рынках европейского региона пока не наблюдается сильного оптимизма, биржи там торгуются в незначительном плюсе, вблизи вчерашнего закрытия.

Рублёвый индекс Московской биржи уверенно прибавляет почти 1.7%, торгуясь в районе 2380 пунктов, при этом валютный РТС тяжелеет на 1.3%, превышая 1115 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят Газпром, взлетающий на 5% после заявлений о возможном увеличении дивидендов. Почти на 4% дорожают акции X5, новый исторический максимум штурмует ГМК, почти на 4% восстанавливаются бумаги Татнефти.

На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть, после вчерашнего восстановления, вновь перешли к снижению, теряя более 1%. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро, 6 декабря.

Российский рубль в паре с долларом теряет 0.4%, достигнув 67.3. На рынке ОФЗ ситуация стабильна. Ключевая валютная пара евро/доллар уже опустилась ниже 1.13, а сам индекс доллара DXY превышает 97.3 пункта. До конца этой недели сильных движений на валютном рынке ждать не стоит, а вероятность взлёта индекса доллара до 100 остаётся крайне высокой.

До конца дня оптимизм на мировых фондовых рынках должен сохраниться. Динамика цен на нефть и курс российской валюты будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30. Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пробой этого рубежа откроет дорогу к движению до новых абсолютных максимумов.