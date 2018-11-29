Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Рубль находился под давлением со стороны снижения цен на нефть и укрепления доллара. Курс доллара повышался до отметки 67,54 руб., курс евро – до 76,17 руб.

Помимо цен на нефть рубль испытывал давление от того, что Банк России планирует вернуться в январе на биржу с покупками иностранной валюты. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме «Россия зовет». Окончательное решение будет принято именно 14 декабря.

Поддержку рублю оказали успешные аукционы Минфина, на которых ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 10 млрд рублей. А во второй половине торгов произошло ослабление доллара США. Пара доллар/рубль снизилась до 66,80 руб. Пара евро/рубль усилила рост до 76,25 на фоне укрепления евро на Форекс. Пара евро/доллар подскочила на 105 пунктов, до 1,1387.

Индекс доллара обвалился после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что основная процентная ставка находится чуть ниже нейтрального уровня. Его заявления усилили разговоры о том, что темпы повышения ставки могут замедлиться.

Нефть сорта Brent после вчерашнего обвала на 4% торгуется по $59 за баррель. Падение котировок вызвал отчет Минэнерго США. За неделю, завершившуюся 23 ноября, запасы нефти увеличились на 3,577 млн баррелей до 450,5 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,764 млн баррелей (прогноз: +1 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 2,610 млн баррелей (прогноз был —0,750 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 11,7 млн баррелей в день.

У рубля на сегодня нет поддержки. Нефть каждый день обновляет минимумы. Рынок может проигнорировать азиатское восстановление. Пик налоговых платежей пройдён. Банк России заявил о возвращении на валютный рынок. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на грани срыва из-за украинского конфликта. Технический анализ указывает на падение курса доллара до 66,25 руб., внешний фон – на повышение до 67,60 руб. Евро может остаться торговаться под уровнем 76,45 руб.