Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Индексы США перешли к уверенному росту после выступления главы ФРС Пауэлла, который заметно смягчил позицию относительно дальнейшего повышения ставок. Если в октябре регулятор оценивал монетарную политику как стимулирующую и далекую от нейтральной, то теперь взгляд на ситуацию иной. Потенциал повышения ставки снижается, что позитивно для биржевых индексов и означает увеличение спроса на рисковые активы. Согласно Bloomberg, рынок сейчас закладывает всего 1 повышение ставки в 2019, хотя недавно прогнозировалось 3 повышения. Американские инвесторы отреагировали на смягчение риторики активными покупками, что может обеспечить продолжение роста до конца календарного года. Однако, для этого необходим позитив на встрече лидеров США и Китая в рамках G20, где ключевой темой станет внешняя торговля двух стран.

Обновленное видение макроэкономических перспектив должно положительно сказаться на динамике российского рынка. Доллар после выступления главы ФРС перешел к снижению. Эта тенденция должна сохраниться в ближайшие недели, поэтому приобретает актуальность покупка золота и евро к доллару.

Набиуллина также выступала вчера, обсуждая возможные действия ЦБ РФ на заседании 14 декабря и продолжение закупок валюты на открытом рынке в начале 2019 года. Вероятно, что пополнение золотовалютных резервов продолжится в рамках бюджетного правила уже с января, что негативно для рубля, но до этого момента появляются шансы на укрепление, опять же в свете новых комментариев от ФРС и возможного повышения ставки Банком России.

Запасы нефти растут 10 неделю подряд, на этот раз они увеличились на 3.5 млн. баррелей, что отправило котировки Brent обратно ниже 60 долларов за баррель. Повлияло на рынок и сообщение главы Минэнерго Саудовской Аравии, который отметил, что его страна не будет сокращать добычу в одиночку – для этого нужны коллективные усилия ОПЕК+, а это снижает вероятность соглашения.

Корпоративный новостной фон на российском рынке весьма насыщен. Лидером стал «Газпром», прибавивший 7.66%. Зампред правления Круглов отметил, что дивиденды по итогам 2018 могут превысить прошлые выплаты. Ранее мы рекомендовали покупать акции «Газпрома» выше 150 руб., поэтому стоит удерживать позиции.

«Система» прибавила 6.11% после оглашения продажи «Детского мира». Слухи об этом появились еще весной, сейчас понятно, что есть 2 покупателя, основным, вероятно, является группа «Сафмар». Рекомендация по покупке акций «Детского мира» остается в силе. После появления подробностей сделки бумаги должны продолжить рост. «Лукойл» представил ожидаемо сильный отчет по итогам 9 мес. 2018, поэтому на котировки бумаг влиять будет не он, а прежде всего цены на нефть. Сегодня ожидаем отчет «Аэрофлота» за 3 кв. 2018.