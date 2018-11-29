Рынок акций РФ и рубль откроют торги четверга слабой динамикой на умеренно негативном фоне. Снижение нефтяных котировок и окончание налогового периода будут давить на рубль.

ПРОГНОЗЫ

Неопределенность на азиатских рынках и слабость нефтяных котировок может привести к завершению мощного восстановления российского рынка акций, которое наблюдалось последние дни, торги начнутся, по всей видимости, вблизи уровней вчерашнего закрытия, полагает Вадим Иосуб из "Альпари".

Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2355-2405 пунктов, по индексу РТС — 1100-1125 пунктов, считает он.

В четверг финансовые результаты по МСФО за девять месяцев опубликует "Аэрофлот", напоминает аналитик.

"Окончание налогового периода, снижение нефтяных котировок и заявление ЦБ РФ о возврате к покупкам валюты на рынке с середины января, может сегодня оказать давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,3-67,6 рубля, для европейской валюты — 75,4-76,9 рубля", — говорит Иосуб.

"В четверг будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Прогноз по курсу доллара на сегодня 67,10-67,85 рубля", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,27-0,39%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,83%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,93%, японский Nikkei 225 вырос на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 58,92 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,29% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1379 доллара против 1,1366 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос на 1,8% во главе с бумагами "Газпрома" и АФК "Система".

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,81% — до 2381,12 пункта, индекс РТС — на 1,35%, до 1113,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 15 копеек – до 66,96 рубля, евро вырос на 44 копейки, до 76,16 рубля, следует из данных Московской биржи.