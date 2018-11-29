Вчера еврооблигации РФ показывали очень сдержанную динамику и оставались стабильными большую часть дня. В результате они проигнорировали падение цен на нефть, которые вчера вновь опустились ниже 60 долл./барр. и к закрытию торгов оказались на отметке 58,5 долл./барр. Хотя доходность UST10 держалась вблизи уровня 3,06%, российские евробонды вечером все же показали небольшой рост котировок, как и евробонды других стран ЕМ, чему, по всей видимости, способствовало некоторое восстановление спроса на рисковые активы. По итогам дня среднесрочные выпуски РФ подорожали примерно на 0,1–0,2 п.п., а из длинных бумаг рост продемонстрировал лишь RUSSIA’47 – он прибавил в цене 0,3 п.п., и его доходность сейчас остается вблизи уровня 6,0%. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 4 б.п. до 171 б.п. Относительно мягкие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла в ближайшие дни могут поддержать спрос на активы развивающихся рынков, в том числе и на российские евробонды.

Бумаги Газпрома и ЛУКОЙЛа вчера смотрелись хуже рынка

В корпоративном сегменте движения также были очень сдержанными, а динамика – по большей части нейтральной. При этом бумаги нефтегазового сектора смотрелись хуже рынка: длинные евробонды Газпрома упали в цене на 0,1–0,4 п.п., на 0,1–0,2 п.п. подешевели и выпуски ЛУКОЙЛа. В то же время котировки некоторых бумаг госбанков незначительно подросли, в пределах 0,1 п.п., тогда как суборды МКБ и Тинькофф Банка потеряли по 0,3–0,5 п.п. от номинала. Цены еврооблигаций металлургического сектора вчера практически не менялись, аналогичная ситуация наблюдалась также в телекоммуникационном и транспортном секторах. Сегодня внешний фон скорее позитивный: падение доходности UST10 утром до 3,02% должно оказать поддержку евробондам, даже несмотря на то что цены на нефть вновь движутся вниз. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в минусе.