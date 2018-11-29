29 ноября Аэрофлот объявит финансовые результаты за 3к18 по МСФО. По нашим оценкам, в отчетном периоде выручка группы составила 201 млрд руб., EBITDA – 34 млрд руб., чистая прибыль – 22 млрд руб. Мы подтверждаем оценку прогнозной цены акций Аэрофлота на 12-месячном горизонте (130 руб.), соответствующую полной доходности в 19%, и рекомендацию Покупать в отношении данной бумаги.

3к18: высокий пассажиропоток при высоких затратах. На наш взгляд, в 3к18 основное негативное давление на финансовые показатели Аэрофлота оказали высокие топливные затраты. По нашим расчетам, расходы головной компании по РСБУ повысились на 25% г/г против роста на 21% г/г в 1п18. Соответственно, расходы группы, по нашим оценкам, выросли на 28% г/г. В то же время благодаря ослаблению рубля и увеличению объема перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу пассажиропоток в 3к18 повысился, по нашим расчетам, на 13% г/г, а пассажирооборот – на 11% г/г. За счет этого выручка группы должна была вырасти на 19% г/г, до 201 млрд руб. Мы также прогнозируем снижение EBITDA до 34 млрд руб. (-9% г/г) и рентабельность EBITDA в 17% против 22% в 3к17. По нашим оценкам, EBITDAR повысилась на 12% г/г (до 61 млрд руб.), а чистая прибыль снизилась на 10% г/г, составив 22 млрд руб.

9м18: операционные расходы под контролем. Согласно нашим расчетам, за 9м18 общая выручка Аэрофлота достигла 467 млрд руб. (+15% г/г), EBITDA сократилась на 23% г/г (до 41 млрд руб.), а рентабельность EBITDA снизилась в годовом сопоставлении на 4 пп, составив 9%. Падение рентабильности в этом году замедляется благодаря мерам по сокращению расходов, направленным на уменьшение давления со стороны затрат на предельный пассажирооборот (CASK). По нашим оценкам, за 9м18 EBITDAR повысилась на 7% г/г (до 108 млрд руб) а рентабельность EBITDAR составила 23% против 25% в аналогичном периоде прошлого года. Мы прогнозируем чистую прибыль за 9м18 в размере 17 млрд руб. (-38% г/г).

Дивиденды. Мы полагаем, что повышение доходности окажет положительный эффект на слабые финансовые результаты компании за 4к18. По нашим оценкам, по итогам всего года чистая прибыль составит 11 млрд руб., что предполагает дивидендную доходность акций в 5% (исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50%).