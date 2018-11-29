Владимир Путин подписал закон, запрещающий ритейлерам возвращать поставщикам непроданные продовольственные товары со сроком годности менее 30 дней. Закон направлен на расширение доступа сельхозпроизводителей к рынкам сбыта. Также в законе есть положение, согласно которому непроданные продукты со сроком годности менее 30 дней не могут быть заменены на аналогичные, а их стоимость не подлежит компенсации. Контракты ритейлеров с поставщиками должны быть изменены соответствующим образом через 180 дней после принятия закона.

Наше мнение. В настоящее время все ключевые ритейлеры уделяют пристальное внимание улучшению предложения для потребителей и подчеркивают амбициозные планы по увеличению доли категории свежей продукции (в среднем доля категории составляет от 30% до более 50% в общем числе товарных наименований), которая, тем не менее, имеет более низкую рентабельность. Хотя закон будет стимулировать ритейлеров к дальнейшему повышению операционной эффективности, мы ожидаем увидеть давление на валовую рентабельность из-за роста затрат на товарные потери, которые станут заметными во 2П19.



