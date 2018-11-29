Ритейлерам ограничат возможности возврата непроданных товаров поставщикам
Владимир Путин подписал закон, запрещающий ритейлерам возвращать поставщикам непроданные продовольственные товары со сроком годности менее 30 дней. Закон направлен на расширение доступа сельхозпроизводителей к рынкам сбыта. Также в законе есть положение, согласно которому непроданные продукты со сроком годности менее 30 дней не могут быть заменены на аналогичные, а их стоимость не подлежит компенсации. Контракты ритейлеров с поставщиками должны быть изменены соответствующим образом через 180 дней после принятия закона.
Наше мнение. В настоящее время все ключевые ритейлеры уделяют пристальное внимание улучшению предложения для потребителей и подчеркивают амбициозные планы по увеличению доли категории свежей продукции (в среднем доля категории составляет от 30% до более 50% в общем числе товарных наименований), которая, тем не менее, имеет более низкую рентабельность. Хотя закон будет стимулировать ритейлеров к дальнейшему повышению операционной эффективности, мы ожидаем увидеть давление на валовую рентабельность из-за роста затрат на товарные потери, которые станут заметными во 2П19.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20181129/829490727.html