Инфляционные ожидания населения на горизонте 1 года выросли с 9.3% в октябре до 9.8% в ноябре. Повышенными остаются и инфляционные ожидания на горизонте 3 лет (50% респондентов ожидают, что через 3 года инфляция окажется заметно выше целевого показателя Банка России в 4%). Одним из факторов ускорения инфляционных ожиданий стал сезонный фактор – ожидание роста цен к концу года. Инфляционные ожидания являются важным показателем для ЦБ в процессе принятия решения о ставке.

Мы не исключаем, что решение о возобновлении покупок валюты с января в совокупности со все еще высокими инфляционными ожиданиями может вынудить ЦБ пойти на повышение ставки в декабре.