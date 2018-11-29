Вчера в ходе форума “Россия зовет” глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что, при прочих равных условиях, регулятор может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 г.

Еще один важный момент связан с тем, что примерно $30 млрд, которые ЦБ должен будет перевести Минфину из своих резервов в этом году в соответствии с бюджетным правилом и которые изначально планировалось впоследствии приобрести на рынке в 2019 г., будут постепенно куплены на рынке в течение ближайших трех лет до 2021 г.

Суммарно решение ЦБ, как таковое, не является хорошей новостью для валютного рынка. Изначально мы ожидали, что курс рубля выиграет в ноябре от смягчения санкционного давления, тем не менее, снижение цен на нефть и усиление напряженности с Украиной нейтрализовало этот эффект.

Таким образом, рубль остается почти таким же слабым, как и в августе-сентябре, когда ЦБ приостановил покупку валюты. Тем не менее, вероятно, что факт низких цен на нефть объясняет такое решение ЦБ, т.к. в условиях текущих цен на нефть объем покупок валюты в 1К19 может составить примерно $12-16 млрд, или $3-4 млрд в месяц, что не представляет большой угрозы для курса.

С другой стороны, учитывая заявление ЦБ, курс в конце этого года, судя по всему, составит примерно 67 руб./$.

Мы также опасаемся, что решение возобновить интервенции повышает вероятность повышения ключевой ставки в декабре, которая, как мы считали изначально, должна была остаться неизменной.