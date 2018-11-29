Торговая активность на рынке ОФЗ вчера снизилась: оборот в секции суверенного долга на МосБирже составил 10,4 млрд руб. против 18,4 млрд руб. в день в среднем за понедельник–вторник. Котировки облигаций продолжали постепенно восстанавливаться – по итогам сессии длинные и среднесрочные выпуски снизились в доходности на 2–4 бп. Короткие бумаги закрылись на прежних уровнях. Тем временем локальные облигации других развивающихся стран повысились в доходности на 2–4 бп.

Вчерашние аукциона Минфина прошли относительно успешно. Оба выпуска – ОФЗ-26223 и ОФЗ-26214 на сумму по 5 млрд руб. каждый – были размещены в полном объеме лишь с небольшим дисконтом. Спрос на более короткий ОФЗ-26214 превысил предложение в 3,6 раза, а премия к доходности вторичного рынка составила 3 бп. В случае ОФЗ-26223 соотношение спроса и предложения составило 2,1x, а премия к доходности – 2 бп, что соответствовало дисконту по цене примерно в 8 бп. В целом итоги аукционов соответствуют нашим ожиданиям. Мы полагаем, что нерезиденты не принимали активного участия в аукционах, судя по тому что спрос на более длинный ОФЗ-26223 оказался умеренным, особенно в сравнении с предыдущей неделей (11 млрд руб. против 26 млрд руб. соответственно).



