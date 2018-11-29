Ключевая интрига ближайшего заседания мониторингового комитета «ОПЕК плюс» — смогут ли его участники договориться о новом сокращении нефтедобычи, которое бы позволило стабилизировать рынок.

В случае России подобное сокращение технически было бы возможным, учитывая прирост добычи в летние и осенние месяцы: по данным Минэнерго, в октябре ее среднесуточный уровень достиг 11,42 млн баррелей, что на 450 тыс. баррелей больше, чем в мае (10,97 млн баррелей). Прирост добычи был достигнут за счет увеличения проходки в эксплуатационном бурении: в период с июня по сентябрь ее среднемесячный объем (2480 тыс. м) на 5% превышал майский уровень (2361 тыс. м; здесь и далее — данные ЦДУ ТЭК, если это не оговорено специально). Наращиванию добычи поспособствовало и сокращение числа неработающих скважин: с мая по сентябрь вертикально-интегрированные компании (ВИНКи) снизили их фонд на 7% (до 21,2 тыс. единиц).

Соответственно, для снижения добычи компаниям нужно будет снизить эксплуатационную проходку и увеличить число неработающих скважин. Ровно это российские нефтяники сделали вслед за соглашением «ОПЕК плюс» двухлетней давности, когда участники сделки договорились в течение полугода сократить суточную добычу на 1,8 млн баррелей в сравнении с октябрем 2016 года. В период с октября 2016-го по май 2017-го среднесуточная нефтедобыча в России снизилась на 280 тыс. баррелей (с 11,24 млн до 10,96 млн баррелей): количество неработающих скважин за тот же период увеличилось почти на 20% (с 19,4 тыс. до 23,2 тыс. единиц), при этом среднемесячная проходка в эксплуатационном бурении с ноября по май на 10% уступала октябрьскому уровню (2034 тыс. против 2263 тыс. м).

Удача предыдущей сделки была во многом связана и с тем, что в ее преддверии ее участники резко нарастили добычу: с августа по октябрь 2016 года Россия увеличила среднесуточную добычу на 520 тыс. баррелей (с 10,72 млн до 11,24 млн баррелей в сутки), а страны ОПЕК, по данным картеля, – на 730 тыс. баррелей (с 32,23 млн до 32,96 млн баррелей в сутки), к маю 2017-го снизив ее до 740 тыс. баррелей (до 32,22 млн баррелей). Тем самым выполнение сделки, де-факто, означало стабилизацию добычи после ее кратковременного скачка. Ровно тот же сценарий может повториться сегодня, учитывая, что с мая по октябрь страны ОПЕК увеличили среднесуточную добычу на 770 тыс. баррелей (с 32,13 млн до 32,90 млн баррелей, согласно данным картеля).

Реализацию новой сделки облегчат проблемы венесуэльской нефтяной отрасли, из-за которых Венесуэла с мая по октябрь снизила суточную добычу на 220 тыс. баррелей в сутки (с 1,39 млн до 1,17 млн баррелей в сутки), а экспорт – на 200 тыс. баррелей (с 1,2 млн до 1 млн баррелей в сутки), как следует из данных ОПЕК и Thomson Reuters. Отчасти то же самое касается и Ирана, который за аналогичный период снизил суточную добычу на 520 тыс. баррелей в сутки (с 3,82 млн 3,30 млн баррелей в сутки), а экспорт – и вовсе на 1 млн баррелей в сутки (с 2,4 млн до 1,4 млн баррелей в сутки). Формально рынок отыграл санкции в отношении Ирана, однако дальнейшее снижение экспорта вкупе с запланированной отменой льгот для импортеров иранской нефти благотворно повлияет на оценку инвесторами результативности соглашения о сокращении добычи.

Несмотря на реалистичность новой сделки, ее эффект может снизиться из-за роста добычи в США: за прошедший месяц она увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки – с 11,2 млн баррелей в сутки в предпоследнюю неделю октября до 11,7 млн баррелей в сутки предпоследнюю неделю ноября, как следует из данных американского Управления по энергетической информации (EIA). Согласно ноябрьскому прогнозу EIA, в 2019 году среднегодовая добыча увеличится до 12,06 млн баррелей в сутки (в сравнении с 10,90 млн в 2018-м). Вкупе с замедлением мировой экономики, это будет сдерживать нефтяные котировки, однако серьезное давление на них окажет лишь радикальное увеличение американского нефтяного экспорта, который пока что не поспевает за добычей из-за проблем с трубопроводной инфраструктурой: по данным EIA, с марта по август среднесуточная добыча выросла почти на 900 тыс. баррелей (с 10,46 млн до 11,35 млн баррелей), тогда как экспорт увеличился менее чем на 100 тыс. баррелей в сутки (с 1,67 млн до 1,75 млн баррелей в сутки).

Резкий прирост американского нефтяного экспорта может произойти на рубеже 2019-2020 гг., когда подойдет к концу строительство трубопроводов, которые позволят транспортировать нефть от месторождений Пермианского бассейна Техаса к экспортным портам Мексиканского залива. Благодаря этой инфраструктуре экспортный потенциал американских компаний увеличится на 4 млн баррелей в сутки, что, с высокой вероятностью, окажет влияние на котировки. Однако это – перспектива на 2020 год, в ближайшие же месяцы участники сделки ОПЕК+ наверняка смогут сбалансировать рынок.