Согласно опубликованному вчера обзору инфляционных ожиданий ЦБ, значение инфляции, которое население ждет через год, вновь вернулось к уровням последних месяцев (9,8%). Одной из основных причин этого, как ни странно, выступил рост цен на бензин, в то время как, например, повышение НДС и ослабление курса рубля волнуют население гораздо меньше (а санкции вообще занимают менее 1% в числе ответов о причинах инфляции). В то же время, недельные данные Росстата показывают, что цена бензина держится на стабильных уровнях уже в течение последних 25 недель (так, АИ-95 – около 45 руб./литр).

При этом годовой уровень инфляции пока продолжает рост (в рамках наших ожиданий). Недельная инфляция сейчас составляет 3,9% г./г., но на годовые цифры сильно оказывал влияние эффект низкой базы прошлого года. До конца года этот эффект будет заметно меньше.

Накопленный с начала года рост цен составляет 3,4%, и если недельная инфляция сохранится на уровне 0,1% н./н., то к концу года (еще 5 недель) инфляция составит 3,9% г./г. (т.е. в рамках нашего прогноза). К концу ноября мы полагаем, что рост цен окажется немного ниже недельной динамики и составит 3,8% г./г. (0,5% м./м.).

Стоит отметить, что к настоящему моменту пока очень слабо заметно влияние как минимум двух серьезных проинфляционных факторов, на которые указывал ЦБ – перенос ослабления курса рубля и эффект от запланированного повышения НДС.

Между тем, риторика регулятора относительно инфляции и инфляционных ожиданий остается достаточно жесткой. ЦБ опасается увидеть эффект от НДС уже в декабре и отмечает сильную зависимость инфляционных ожиданий от товаров-маркеров (подчеркивая их незаякоренность), как бы продолжая обосновывать необходимость повышения ключевой ставки в ближайшее время. И, на наш взгляд, эта необходимость действительно возрастает – правда, скорее, не из-за перечисляемых ЦБ факторов, а из-за планов властей вернуться с покупками валюты на открытом рынке в начале следующего года (на это вчера достаточно явно указала Э. Набиуллина). Мы не раз говорили о значительном ослабляющем воздействии интервенций на рубль, поэтому регулятор явно будет закладывать это в свой сценарий и, скорее всего, повысит ключевую ставку на декабрьском заседании. На нем же будет объявлено окончательное решение о сроках возобновления интервенций. Кроме того, на фоне ожидаемого повышения ключевой долларовой ставки аналогичное действие российского регулятора будет выглядеть логично.