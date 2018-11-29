Фондовые индексы США закрылись в среду в значительном плюсе. S&P500 вырос на 2,30%, усилив рост после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые были восприняты инвесторами как сигнал, что цикл повышения ставок может завершиться раньше, чем ожидалось ранее. 10 из 11 секторов закрылись в плюсе за исключением чувствительного к ставке сектора коммунальных услуг.

Доллар снизился по отношению к большинству мировых валют. Евро вырос до уровня $1,1366 по отношению к американской валюте.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что текущий уровень ставок близок к нейтральному. Ранее в октябре Пауэлл отмечал, что до нейтрального уровня ставок предстоит долгий путь. Изменение тона оценок привело к усилению ожидания инвесторов паузы в текущем цикле роста ставок. Тем не менее стоит отметить, что нейтральный уровень ставок может быть достаточно широким диапазоном от 2,5% до 3,5% и вряд ли можно будет увидеть конкретику от регулятора в этом вопросе.

Мировые фондовые площадки за исключением китайских площадок показывают положительную динамику сегодня и отыгрывают вчерашнее американское ралли. Катализатором роста послужили «мягкие» комментарии главы ФРС. Японский индекс Nikkei прибавляет почти 0,4%. Китайские Hang-Seng и CSI300 растеряли положительное стартовое преимущество и находятся в минусе на порядка 1%. Европейские биржи открылись в плюсе более 0,5%. Инвесторы переоценивают траекторию дальнейшего движения процентных ставок в США, склоняясь в сторону одного или двух повышений в 2019, а не трех, как ранее.

Доходность по казначейским облигациям США опустилась до 3,01%. Нефтяные котировки продолжили падение. Нефть марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Все это свидетельствует о сдержанном аппетите к риску. После вчерашнего бурного роста возможна фиксация прибылей сегодня. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 снизится на 0,3% — до 2735 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции и протоколы ФРС. Ожидается замедление роста базового ценового индекса расходов на личное потребление в США с 2,0% до 1,9%. Таким образом, снижение инфляционного давления также способствует менее резкому повышения ставок ФРС. Протоколы заседания в ноябре, которое не было примечательным, могут больше рассказать о размышлениях регулятора относительно уровня нейтральной ставки.

Технически индекс продолжает движение в широком боковом канале с границами 2630-2815 пп. Вчерашний рост без гэпа выглядит уверенной заявкой на достижение верхней границы канала в ближайшее время, где также располагается 100-дневная скользящая средняя.