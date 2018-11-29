Сектор нефти снова дает поводы поволноваться. Бочка североморского сырья днем теряет в цене 1,3% и стоит $58,32. При этом рынок успел учесть в стоимости нефти свежую статистику от Минэнерго, но продавцы все еще очень активны.

Слабость американского доллара неплохо помогла рублю сегодня. После весьма неоднозначных комментариев руководителя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о близости процентных ставок к целевым уровням, позиции гринбека ослабли, что позволило расти другим торгуем валютам, и рублю в том числе. Пауэлл обычно не принимает навязываемой ему риторики, но делает все не так, как привычно рынку: данные замечания полностью совпадают с тем, что говорил ранее Дональд Трамп о слишком быстрых темпах роста ставок и ужесточения в американской экономике.

Кроме того, накануне ослаб индекс доллара на фоне статистики и замечаний ФРС.

У рубля сейчас есть свои «тонкие» моменты. Во-первых, налоговый период заканчивается, этот фактор поддержки больше не работает. Во-вторых, нефтяные котировки выглядят слабо, и пока баррель Brent болтается неподалеку от $59, перспектива движения к $54,50-$55,00, прочной линии поддержки, весьма актуальна. Геополитический риск снижен, но интрига относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 сохраняется. Любой позитив с этой стороны поддержит российский рынок долга и рубль, а негатив или двусмысленность спровоцирует снижение и отток денег.

Доллар США завершит сегодняшние торги в пределах значений 66,50-67,15 руб., евро финиширует в диапазоне 75,65-76,10 руб.