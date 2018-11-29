Нефть продолжает находиться под давлением из-за рисков замедления мировой экономики, переоценки влияния иранских санкций и страхов относительно способности стран ОПЕК+ сократить добычу. Торговые войны уже заставили МВФ снизить прогноз роста мировой экономики с 3,9% до 3,7% в 2018 и в 2019, что отрицательно влияет на оценку спроса на нефть. Санкционные послабления от США для таких стран, Китай, Индия и Южная Корея по импорту иранской нефти ведут к корректировке вверх прогноза по предложению нефти.

Главным же фактором переоценки баланса на рынке можно назвать изменившуюся геополитическую обстановку. Есть мнение на рынке, что у Вашингтона становится больше инструментов влияния на Эр-Рияд, что может осложнить достижение консенсуса по уровню добычи на заседании ОПЕК+ 6 декабря. Договоренности о сокращении добычи, которые впервые были достигнуты в 2016 с вовлечением стран, не входящих в картель вроде России, смогли стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, что привело к заметному росту цены. Сейчас же непростая геополитическая ситуация, в которой оказалась Саудовская Аравия, после убийства журналиста в Стамбуле, может негативно повлиять на процесс переговоров. Королевству в такой ситуации не с руки ссориться с США и Дональдом Трампом, поэтому озвученные ранее планы по сокращению добычи на 0,5 млн б/с находятся под угрозой. Тем не менее мы считаем, что странам удастся достичь компромисса, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на текущем уровне.

Мы ожидаем, сокращения добычи от 0,5-1,5 млн б/с. Чем выше будет цифра, тем лучше для нефтяных котировок. В то же время еще летом обсуждалось возможное повышение добычи странами, которое так и не было принято. Прошло лишь полгода и слишком резкая переоценка курса может и не произойти. Возможно, страны сохранят добычу на текущем уровне. В таком случае нефть марки Brent может продолжить снижение до $50-55. Долгосрочно же цены на нефть будут в большей степени зависеть от ситуации со спросом и перспективами роста мировой экономики в условиях продолжающихся торговых войн.