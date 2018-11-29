Выступая на собрании Экономического клуба Нью-Йорка, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что текущая ключевая ставка (2,00% – 2,25%) «лишь немного ниже» нейтрального уровня, при котором она ни ускоряет, ни замедляет темп экономического роста. Таким образом, Пауэлл, который до сих пор не давал повода усомниться в курсе на повышение ставок, вдруг заявил, что регулятор своей цели практически достиг.

Рынкам очень нужна была внешняя поддержка, и они получили её от того, от кого меньше всего ожидали. Глава ФРС неожиданно принял во внимание массу накопившихся негативных факторов: продажи нового жилья упали до почти двухлетнего минимума, индекс доверия потребителей отступил от рекордных значений и вместе с ВВП за третий квартал (+3,5%) не оправдал ожиданий рынка. Американская экономика находится на пике, и, чтобы не душить уже «спотыкающийся» экономический рост, Джером Пауэлл смягчил риторику. Глава ФРС удивил многих: так, аналитики Goldman Sachs прогнозировали агрессивный сценарий: повышение ставок в декабре и ещё целых четыре ужесточения в течение следующего года.

Хорошая новость была мгновенно отыграна рынками. По итогам дня индекс Доу Джонс подскочил на более чем 600 пунктов (+2,5%), S&P 500 вырос на 2,34%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite показал рост 2,95%. На Нью-Йоркской фондовой бирже подорожавших бумаг было в четыре раза больше, чем тех, которые снизились в цене. На площадке NASDAQ это соотношение составило 3,6 к 1.

В рамках индекса широкого рынка лучше всех себя чувствовали акции IT-сектора (+3,48%) и компаний, производящих товары потребительского спроса (+2,94%). Не у дел остались только бумаги коммунальных предприятий, потерявшие 0,05% в цене. Из крупных технологических компаний отметились акции Amazon и Netflix, доходность которых за день превысила 6%.

Под ударом оказалась американская валюта. Индекс доллара DXY провалился сильно ниже 97,00. Пока что не похоже, что будет переломлен тренд на укрепление доллара, которое длится уже год. В этой ситуации не всё зависит от доллара. Крупные мировые валюты, в частности евро и фунт, переживают непростой период. Так, евро слабеет на фоне плохих макроэкономических данных из ведущих стран валютного блока. Фунт же находится под постоянным давлением от внутриполитических противоречий и постоянно откладывающегося выхода страны из ЕС.

Вместе с долларом пострадали и доходности по американским государственным облигациям. Бонды разных сроков погашения от 2-х до 30 лет набрали в цене.

От четверга в Соединённых Штатах инвесторы ждут продолжения успеха прошлого дня. Опыт подсказывает, что рынки могут взять дневную передышку. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Дальнейший рывок возможен при положительном исходе встречи глав США и Китая на форуме G20 в пятницу-субботу этой недели. Правда, особого оптимизма никто не испытывает, потому что торговые войны легко развязываются, но прекращаются с большим трудом.

Из важных событий сегодня – квартальная отчётность производителя компьютеров Hewlett-Packard и сети магазинов фиксированной цены Dollar Tree. В 18:00 МСК Национальная ассоциация риелторов опубликует информацию по незавершённым продажам недвижимости за октябрь. Учитывая череду негативных новостей с жилищного рынка в последнее время, ожидать хорошего не приходится.