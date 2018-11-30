Отечественный фондовый рынок за несколько дней поднялся к максимумам с 12 октября, частью роста площадки обязаны корпоративным новостям, частью — внешнему фону. Однако, вполне вероятно, что продолжить ралли именно сейчас не удастся.

Уже после закрытия российских торгов стало известно, что одна из геополитических ставок не сработала — в своем твиттере президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине. В качестве причины назван керченский инцидент и невозвращение украинских кораблей в свой порт.

Фактически, рынок делал весьма серьезные ставки на эту встречу, шли даже разговоры о том, что, может быть, Путину удастся направить разговор таким образом, чтобы смягчить или отсрочить введение новых антироссийских санкций. В то же время рассуждать об этом довольно наивно: США ведут себя на международной арене в полном соответствии с собственными представлениями о правильном, поэтому вряд ли что-то повлияло бы на их решения в подобном ключе.

На пятницу для российских индексов это может стать поводом для фиксации прибыли последних дней и консолидации. Для индекса МосБиржи вероятен откат к области 2370-2395 пунктов, для индекса РТС — консолидация в пределах 1130-1140 пунктов.