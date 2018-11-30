Пробой вниз уровня 66 по паре доллар-рубль пока выглядит маловероятным
В четверг настрой на рынке оставался оптимистичным на фоне смягчения опасений, связанных с денежной политикой ФРС США и ожиданиями встреч президента США с лидерами РФ и КНР на саммите G20. Укрепление рубля оказало поддержку котировкам акций Сбербанка (SBER, +2.9%). Новатэк (NVTK) и АФК Система (AFKS) подорожали на 2.1%, МТС (MTSS) – на 1.6%, ВТБ (VTBR) и НЛМК (NLMK) – на 1.2%. В среднем отставал от рынка нефтегазовый сектор – пока на нефтяном рынке продолжается «тестирование» психологически важного уровня $60 за баррель по фьючерсам на Brent, обстановка для нефтедобывающих компаний остается неопределенной.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 5.6%, Мосэнерго (MSNG) – на 5.2%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 5.0%, ОГК-2 (OGKB) – на 4.3%.
Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в первой половине дня возможна консолидация по индексу РТС. Стартующий сегодня в Аргентине саммит G20 остается потенциальным источником новостей для рынка – как для глобального (результатом встречи Д. Трампа с С. Цзиньпином может стать изменение в отношениях двух стран в сфере торговли), так и для российского.
На валютном рынке индекс доллара (DXY) находится под давлением после изменения ожиданий в отношении денежной политики ФРС, но пробой вниз уровня 66 по паре доллар-рубль пока выглядит маловероятным – роль сдерживающего фактора для курса рубля играет динамика цен на нефть.
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