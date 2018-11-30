Глобальные рынки находятся в ожидании стартующего сегодня саммита G-20. Ключевым событием саммита обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросу торгового соглашения. Вновь повторим идею того, что, на наш взгляд, если по факту саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение и инвесторы поверят в отсутствие нового сильного роста импортных пошлин в ближайшее время, спрос на рисковые активы на глобальных рынках может усилиться. Провал же переговоров может способствовать возвращению негативных настроений на рынки, и тренд на формирование более негативных ожиданий по темпам роста мировой экономики и прибылей отдельных компаний может стать еще более выраженным.

Внимание российских инвесторов вчера вечером было приковано к новостям об отмене Д.Трампом встречи с Президентом РФ на саммите из-за ситуации в Керченском проливе. С одной стороны, отсутствие встречи может несколько подпортить сантимент в отношении российских активов, однако не думаем, что на текущий момент сама встреча могла бы привести к каким-либо важным последствиям. На наш взгляд, в контексте влияния на рынки (в том числе и рынок российский) переговоры Д.Трампа с Си Цзыньпином имеют гораздо более принципиальное значение, поскольку могут привести к конкретной сделке или хотя бы обозначить план по ее достижению, что в текущих условиях сверхважно для общего риск-аппетита на рынках.

Из негативных для российского рынка новостей последних дней отметим также признание себя виновным в даче ложных показаний бывшего адвоката Трампа М.Коэна в контексте расследования возможного российского вмешательства в выборы в 2016 г. Тем не менее, расследование спецпрокурора пока продвигается небыстро, и отражение его хода на динамику российских активов также не столь заметно.

Российский фондовый рынок вчера продолжил тенденцию к восстановлению – индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и локально забирался выше отметки в 2400 пунктов. Сегодня ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней в ожидании начала саммита G-20, итоги которого могут во многом определить общий риск-аппетит на рынках на следующей неделе.