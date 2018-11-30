Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В Аргентине в ближайшие часы начнется саммит G20, от которого участники рынка ожидают ряд важнейших новостей. Российские инвесторы сконцентрируют внимание на завтрашних переговорах лидеров США и Китая, так как встреча Трампа и Путина была отменена по инициативе американского президента. Новость негативна для рубля, однако частично уже была отыграна вчера, поэтому резкого роста волатильности из-за этого не ожидаем. Белый дом продолжает спекуляции относительно соглашения с Китаем. По сообщению WSJ, сделка активно готовится, тогда как ранее было известно, что прорабатывается и вариант с повышением пошлин с января 2019.

Вероятно, Вашингтон обозначил ряд условий и будет их жестко придерживаться, поэтому итоговое решение будет зависеть от готовности Китая на них согласиться. Второй по важности темой G20 после «торговых войн» будет рынок нефти. Ожидаются переговоры Путина с наследным принцем Саудовской Аравии, в ходе которых стороны могут определиться с объемами ограничения добычи в рамках ОПЕК+. Россия выразила готовность пойти на это вслед за другими странами, что в данный момент поддерживает котировки нефти. Сорт Brent на этом фоне вернулся в ходе азиатской сессии выше 60 долларов за баррель.

Американские индексы вчера завершили торги вблизи цен прошлого закрытия, так как инвесторы не спешат действовать перед важным политическим событием. Опубликованные протоколы последнего заседания FOMC, на наш взгляд, способствуют дальнейшему росту рынка, так как подтверждают готовность регулятора очень взвешенно подходить к повышению ставки в 2019 году, ориентируясь на ситуацию в экономике.

Рубль вчера заметно прибавил к доллару, как и остальные мировые валюты, после смягчения риторики ФРС, но сегодня может оказаться под давлением на фоне геополитики. Российские эмитенты продолжают отчитываться за 3 кв. 2018. Лидером торгов стали акции «Россетей», хотя ключевые показатели выросли к прошлому году не более чем на 10%. По мультипликаторам компания остается дешевой, поэтому интересна на долгосрочную перспективу.

Бумаги «Новатэка» продолжат торговаться лучше рынка после повышения кредитного рейтинга от агентства S&P с «ВВВ-» до «ВВВ». Было отмечено улучшение кредитных показателей компании, а также новые источники выручки- прежде всего «Ямал СПГ», который запущен раньше времени. Сегодня ожидаем советы директоров «РЖД» и «Транснефти».