Рынок акций вырос вчера на 0,7% и закрылся в двух шагах от важной отметки 2400 пунктов. Впрочем, в течение дня этот уровень прокалывался, что давало надежду на продолжение роста.

Однако вчера Трамп объявил об отмене встречи с Путиным из-за того, что Россия не вернула на Украину задержанные корабли и моряков. Причина в общем-то выглядит надуманной, скорее всего, корни отмены встречи кроятся во внутреамериканских раскладах, и Трамп боится встречи с президентом РФ из-за обязательно последующих потом внутренних политических обострений.

Однако для нашего рынка это событие негативное – на эту встречу возлагались большие ожидания как минимум сближения сторон, как максимум – отмену введения хотя бы новых санкций. Впрочем, если посмотреть на вечернюю динамику фьючерсов и рубля, то новость не сильно напугала трейдеров. Но с открытием рынка акций, скорее всего, мы увидим фиксацию прибыли, поскольку теперь от саммита следует ждать лишь позитивных новостей в разрешении торгового спора между Китаем и США.

Но рынок получит поддержку от растущей нефти – прошли слухи, что Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос снижения добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак вчера заявил, что позиция России по этому вопросу еще не сформирована. Но он сказал это еще до появления новости об отмене Трампом встречи с Путиным, поэтому вполне возможно, что после твита американского лидера Россия быстро определилась с вопросом уровня добычи.

И все-таки мы ждем небольшого снижения рынка акций, возможно, в район поддержки 2360 пунктов. На фоне растущей нефти можно попробовать продолжать удерживать «Газпром», который еще не полностью отыграл новость о возможном росте дивидендов.

Если начнет снижение Сбербанк, к движению можно присоединиться – банк может наиболее сильно пострадать от новых санкций, и вчера вечером фьючерсы на Сбер отреагировали на сообщение Трампа более чем процентным снижением.

Сегодня мы не видим поводов для продолжения укрепления рубля – одной растущей нефти для этого недостаточно, и российская валюта вряд ли пройдет вниз отметку 66 руб за доллар. Более того, под вечер может начаться традиционное сокращение рублевых позиций и лонгов по акциям. И если внешний фон к вечеру из нейтрального не станет позитивным, то распродажи рублевых активов могут усилиться.