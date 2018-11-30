По итогам торгов 29 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,73% до 2398,56 п., а РТС — на 2,5% до 1141,30 п. Давно забытый сектор электроэнергетики тянул российский рынок вверх. «Россети» (+4,11%) отчитались о росте прибыли на 9,4% в январе-сентябре до 88,7 млрд рублей. Есть ли основания у этого роста? Как минимум такой показатель, как цена на прибыль говорит о чрезмерной недооценённости сектора. Для «Россети» этот показатель составляет около 1,5, для «Мосэнерго» – 3,18, для «ОГК-2» – 5,24, а для «ФСК ЕЭС» – это 2,27. В лидерах дня также оказались бумаги Сбербанка: обыкновенные подорожали на 2,93%, привилегированные на 2,45%. Основанием для скупки мог стать очередной твитт Д. Трампа, который обрушился с критикой на следствие по поводу вмешательства РФ в американские выборы. По мнению американского президента, следствие игнорирует множество нарушений и преступлений команды Х. Клинтон. Сбербанк, как известно, часто рассматривают в качестве индикатора отношения нерезидентов к российскому рынку. И, наконец, в лидирующей десятке вновь бумаги «НОВАТЭК» (+2,12%), которые продолжают пользоваться спросом на фоне успешного запуска уже трёх линий «Ямал-СПГ». Кроме того, агентство S&P повысило кредитный рейтинг компании до “BBB” с “BBB-“ со стабильным прогнозом. «Аэрофлот» (-0,4%) отчитался о сокращении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 17,2% до 22,49% при росте выручки на 15,2% до 466,345 млрд рублей. EBITDA компании упала за девять месяцев на 11,5% до 47,189 млрд рублей. Среди самых слабых акций дня доминировали нефтяники. Brent в моменте дешевела до $57,5 за баррель, хотя к вечеру смогла отыграть потери и выйти в плюс. «Татнефть» подешевела на 1,6%, «Газпром нефть» на 1,37%, а «Роснефть» на 1,06%. Укрепление рубля не помешало бумагам ГМК «Норникель» обновить рекорд внутри дня, но итог торгов всё же оказался печальней, так как бумага подешевела на 0,62%.

В целом рубль активно мешал рынку расти, оказывая давление на бумаги экспортёров. Среди аналитиков неожиданно приобрела популярность идея игры на опережение со стороны ЦБ, который может повысить ставку перед возобновлением скупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако, на наш взгляд, для купирования такого негативного влияния потребуется повышение ставки на 50-75 базисных пунктов, а не скромное изменение на 25 базисных пунктов. Реальные доходности ОФЗ со средними сроками погашения на 100-120 базисных пунктов выше ставки регулятора. В основном сила рубля определялась ситуацией на глобальном валютном рынке, где доллар оказался в неожиданной ситуации из-за выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла, который высказал мнение, что текущие ставки находятся очень близко к диапазону нейтральной денежно-кредитной политики. И, наконец, к вечеру нефть вышла уверенно в плюс, пытаясь вернуться к отметке $60 за баррель Brent. В рамках технического анализа, текущая «медвежья» фаза почти исчерпала себя, или необходимо будет признать наличие глубокого кризиса.

Американские торги завершились снижением индексов. Местные инвесторы продолжают с недоверием относиться к перспективам преодоления торговых проблем между США и КНР. К вечеру был опубликован протокол заседания ФРС по ставке, но ничего нового он для рынка не сообщил. Почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке продолжают поддерживать идею повышения ставки. Д. Трамп выдал очередной интересный твитт. В частности, он написал о том, что «миллиарды поступают в сундуки казначейства от импортных пошлин против Китая, но впереди ещё долгий путь. Если компании не хотят платить внутренние налоги США, то давайте сделаем нашу страну ещё богаче другим способом». Статистика по США начинает всё чаще ставить неприятные вопросы. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 234 тыс., что является максимальным значением за полгода. В октябре потребительские расходы выросли на 0,6%, а доходы на 0,5%. Инфляция по ценам личного потребления сохранилась на уровне 2,0%, а вот Core PCE упал до 1,8% в октябре. И, наконец, число незавершённых сделок по продаже недвижимости снизилось за октябрь на 2,6% до уровня середины 2014 года. К слову говоря, показатель объёма незавершённых сделок во многом отражает ситуацию с мобильностью населения, которая стремится к росту при расширении экономики или снижается при сжатии экономики. Впрочем, полной зависимости этих параметров нет, так как в условиях низкого зарплатного предложения рабочие массы также могут перемещаться в другие регионы. Из интересных историй можно отметить падение бумаг Twitter Inc. На 4,37% после того, как FOX News сообщила, что более не будет размещать свои новостные сообщения в твиттере. К бойкоту также призвали сотрудников компании.

Азиатские рынки демонстрировали небольшой рост при сниженных объёмах торгов. Главным вопросом предстоящих дней остаётся встреча глав США и Китая, в рамках которой ожидается обсуждение торговых вопросов. Меж тем тарифная война уже оказывает своё разрушительное влияние. Безработица в Японии выросла до 2,4% в октябре по сравнению с 2,3% в сентябре. С другой стороны, в октябре промышленное японское производство выросло на 2,9% по сравнению с падением на 0,4% в сентябре. Индекс производственной активности в Китае упал до 590,0 п. с 50,2 п. в октябре. В сфере услуг индекс активности снизился до 53,4 п. с 53,9 п. в октябре. К 8:40 мск Nikkei 225 — 22349,35 п. (+0,39%), Hang Seng — 26540,97 п. (+0,34%), Shanghai Composite — 2561,56 п. (-0,23%).

Нефть демонстрировала незначительную волатильность на азиатских торгах. Остаётся открытым вопрос участия РФ в соглашении по сокращению добычи, которое может быть согласовано на встрече OPEC+ 6 ноября. Саудовская Аравия уже заявляла о том, что не будет в одиночку заниматься регулированием рынка. В РФ общую позицию выразил президент РФ, который заявил в рамках форума «Россия зовёт», что $60 за баррель вполне устраивает. Соответственно, можно предположить, что позиция Москвы не изменится, если лидеры США и Китая смогут договориться по торговым вопросам. Если же этого не произойдёт, то движение котировок вниз продолжится, пока все участники OPEC+ не осознают опасность возвращения к прежней войне за долю рынка при убыточных ценах. К 9:00 мск Brent — $60,07 (+0,27%), WTI — $51,48 (+0,06%), золото — $1229,8 (-0,05%), медь — $6156,43 (+0,11%), никель — $11050 (-0,05%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 96,685 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,139 (-0,02%), GBP-USD — $1,278 (-0,02%), USD-JPY – 113,41 (-0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, как и валюты стран с сырьевым экспортом. В Азии рассчитывают на позитивные итоги встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина. Д. Трамп уже сообщил, что решил отменить встречу с президентом РФ. В. Путиным. Соответственно, для РФ это негативный сигнал, хотя он может быть и позитивным, если само общение двух президентов вызывает раздражение у вашингтонских законодателей. В любом случае, уверенности на российском рынке не будет, хотя к вечеру могут появиться заявления из Аргентины. Соответственно, новый день рынок может начать с лёгкой коррекции.