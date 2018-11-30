Выручка выросла на 18% г/г до 200.5 млрд руб. за счет роста ставок доходности на 5% и роста пассажирооборота на 11%. Операционные расходы увеличились на 20.4% до 165 млрд руб., поскольку затраты на топливо взлетели на 60%. В то же время другие крупные статьи расходов показали значительное улучшение, включая затраты на персонал (-11%) и SG &A (-10%). В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г). За 9M18 выручка Аэрофлота выросла на 15.2% до 466 млрд руб. (в рамках консенсуса), EBITDA упала на 11.5% до 47.2 млрд руб. (против консенсус-прогноза 44 млрд руб.), а чистая прибыль составила 22.5 млрд руб. (-17% г/г против консенсус-прогноза 19.1 млрд руб.). Свободный денежный поток упал до 28 млрд руб. против 45.4 млрд руб. годом ранее. Валовый долг компании снизился на 7.6% с начала года до 96 млрд руб., а чистый долг — до 36.8 млрд руб., при этом соотношение чистый долг/EBITDA составило 0.7x. Телеконференция состоится сегодня в 12:00 по московскому времени.

Наше мнение. Результаты оказались сильными и лучше консенсус-прогноза по статьям затрат. Мы считаем, что компания проделала большую работу по сокращению расходов на фоне сильного роста цен на топливо. По нашим прогнозам, годовая чистая прибыль Аэрофлота составит не менее 18 млрд руб., учитывая, что обычно компания фиксирует чистый убыток около 4-5 млрд руб. в последнем квартале. Это подразумевает P/E 2018П 7.0x и дивидендную доходность 7% (при коэффициенте выплат 50%). Такие коэффициенты для 2018 г выглядят относительно справедливыми, и потому мы считаем, что акции могут торговаться в диапазоне 110-120 руб. в краткосрочной перспективе. Однако, учитывая значительное снижение цен на нефть в 4К18, компания может показать более сильный результат в последнем квартале, чем обычно, что будет видно в годовых результатах, которые будут раскрыты в апреле следующего года. Мы также ожидаем более сильных результатов в 2019 и, таким образом, подтверждаем позитивную долгосрочную позицию по Аэрофлоту.