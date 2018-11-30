Отчетность "Акрона" за III квартал позитивна для котировок акций
Вчера Акрон (AKRN RX – рекомендация пересматривается) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО. Выручка выросла на 12% (здесь и далее – квартал к кварталу) до 28 млрд руб., EBITDA – на 27% до 10 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 4 п.п. до 35%. Чистая прибыль акционеров за отчетный период составила 4 млрд руб. против убытка в размере 0,7 млрд руб. в предыдущем квартале.
Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке азотных удобрений оказала поддержку финпоказателям. Несмотря на снижение объемов продаж (минус 4% до 1,8 млн т), финансовые показатели экспортера улучшились благодаря росту цен на основную продукцию компании, а также девальвации рубля. Так, аммиачная селитра подорожала на 13% до 189 долл./т (FOB Черное море), а карбамид – на 6% до 237 долл./т (FOB Балтика). При умеренном уровне капзатрат свободный денежный поток в 3 кв. составил 5 млрд руб. по сравнению с 1 млрд руб. во 2 кв. текущего года. Чистый долг увеличился на 4%, но долговая нагрузка снизилась до 2,2 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA благодаря росту знаменателя показателя. В дальнейшем компания планирует увеличить объем капинвестиций в связи с реализацией Талицкого калийного проекта, на который в 2019–2025 гг. планируется потратить около 1,4 млрд долл.
Позитивно для котировок акций. Компания ожидает, что благодаря высоким ценам на продукцию финансовые результаты за 4 кв. будут сильными. Опубликованная отчетность, на наш взгляд, позитивна для котировок акций компании.
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