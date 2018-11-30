Вчера Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликовал консолидированную отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО. В 3 кв. выручка выросла на 18% (здесь и далее – год к году) до 201 млрд руб., EBITDA (скорректированная на таможенные пошлины) – на 7% до 41 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п.п. до 20%. Чистая прибыль увеличилась на 14% до 28 млрд руб. За 9 мес. 2018 г. выручка выросла на 15% до 466 млрд руб., EBITDA сократилась на 11% до 47 млрд руб., а чистая прибыль – на 17% до 22 млрд руб. Результаты оказались хуже наших ожиданий по выручке, но лучше по EBITDA и чистой прибыли.

Увеличение топливных расходов оказывает давление на рентабельность. Третий квартал традиционно является сезонно «высоким» для российских авиакомпаний. В отчетном периоде пассажиропоток и пассажирооборот Группы росли быстрее, чем у ее флагманской компании – Аэрофлота. Так, пассажиропоток и пассажирооборот увеличились на 13% до 17 млн пассажиров и на 11% до 44 млрд пкм соответственно, причем темпы ускорились по сравнению со 2 кв. 2018 г. Увеличению выручки также способствовало повышение рублевых доходных ставок. При этом рентабельность остается под давлением из-за опережающего роста топливных затрат в связи с высокими ценами на авиакеросин. Топливные затраты в 3 кв. увеличились на 60% год к году до 54 млрд руб., тогда как затраты на персонал снизились на 11% до 20 млрд руб.

От Аэрофлота не стоит ждать высокой дивидендной доходность по итогам 2018 г. Результаты за 3 кв. 2018 г. по МСФО отражают снижение рентабельности при росте выручки и пассажирооборота. Снижение цен на нефть, которое началось в октябре, несколько ослабит давление на рентабельность компании со стороны топливных расходов в конце 4 кв. 2018 г., тем не менее в рублевом выражении топливные расходы в 4 кв., по-видимому, останутся выше, чем в том же квартале прошлого года. На наш взгляд, от компании не стоит ждать высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г. Даже если за нынешний год будет выплачено 50% от чистой прибыли по РСБУ (как было сделано по итогам 2017 г.), дивидендная доходность, исходя из текущих котировок, не превысит 6%. Нельзя исключать, что в этот раз после выплат по оферте (связанной с крупной сделкой по аренде самолетов МС-21) доля прибыли, направляемая на дивиденды, будет ниже 50%. Компания сегодня проведет телефонную конференцию, на которой, по нашему мнению, интерес будут представлять комментарии менеджмента относительно ситуации на рынке и стратегии Аэрофлота.