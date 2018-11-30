Индекс S&P 500 в четверг уменьшился до 2737,76 пункта (-0,22% в день) перед переговорами лидеров США и Китая в субботу. На биржу повлияли сигналы о возможности паузы в повышении ставок: в среду от главы ФРС и в четверг внутри протоколов её последнего заседания.

Рост Chevron, McDonald’s, Boeing, UnitedHealth ограничил падение индекса DJIA уровнем 25338,84 пункта (-0,11% в день) из-за снижения Visa, Goldman Sachs, American Express под давлением сигналов Федрезерва, IBM перед переговорами с Китаем, United Technologies на новостях о выделении брендовых производств лифтов и вентиляции.

Уверенность инвесторов в снижении на G20 пошлин в двух крупнейших по ППС экономиках мира умерилась после изучения состава делегаций. Это опустило курсы сегмента IT на 1,0% и дискреционного потребления на 0,4%. Хотя Altria (MO) выросла на +1,8% после сообщения Dow Jones о переговорах по покупке миноритарной доли в производстве электронных сигарет, и Walt Disney (DIS) немного прибавил в цене по факту повышения дивиденда до 88 центов с 84 центов для следующей отсечки 10 декабря с выплатой 10 января.

Падение цен на акции производителей промтоваров затормозилось около нуля после подписания Америкой с саудитами соглашения о сбыте продукции Lockheed Martin (LMT) для противоракетной обороны – важного шага в процедуре работы над контрактом на сумму $15 млрд.

Доходность UST достигла минимума с сентября, 3,02%, от возрастания шансов на паузу в цикле ужесточения ДКП, что снизило котировки финансового сектора на 0,8%. Спрос на аукционе итальянского госдолга упал до самого низкого уровня с июня. Пара евро/доллар за пару дней проделала путь от 1,13 до 1,14 на комментариях ЕЦБ о том, что большой дефицит бюджета – проблема Италии, и уменьшение спроса на её бонды не повлияет на остальной рынок европейских облигаций. Падение фунта приостановилось около $1,278 после угроз британского премьера выйти из ЕС без соглашения. Попутно с падением доходности UST стал дешеветь доллар.

Сегменты ТЭК, сырья и материалов в четверг подорожали на +0,6% благодаря слабому повышению цен на нефть, медь и золото ($1224) перед G20. Эталонный сорт нефти Брент консолидировался около $59,7/баррель перед переговорами ОПЕК на следующей неделе.

Бумаги услуг связи подорожали на +0,4% в преддверии расширения телеаудитории из-за зимнего похолодания. Акции сегмента здравоохранения подскочили на +0,3% на ожиданиях компромисса между демократами и республиканцами в январе по вопросу о поддержке дешёвых лекарств.

Вчера вышли данные о том, что базовый индекс цен расходов на личное потребление в октябре вырос на +1,8% в год, тогда как ожидался рост на +1,9% после повышения в сентябре на +2,0% в год, пересмотренного до +1,9% в год. Сегодня выйдет индекс ФРБ Чикаго, прогноз на ноябрь 57,5 против предыдущих 58,0, и стартует встреча Большой двадцатки.