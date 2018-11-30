Ситуация с рублевой ликвидностью в системе остается довольно напряженной. Уплата налога на прибыль отвлекла часть средств, привлеченных банками на аукционах Федерального казначейства, а также поступивших с депозитов в ЦБ, в результате чего остатки на корсчетах выросли всего до 2,21 трлн руб. (+257 млрд руб.). Это минимальный уровень, который банкам необходимо поддерживать вплоть до окончания периода усреднения (следующий вторник).

Спрос на ликвидность, предоставляемую регуляторами, сохраняется, хотя вчера через однодневное репо с Казначейством банки заняли вдвое меньше, чем в среду (-150 млрд руб.), а также немного уменьшили объем привлечения через кредиты 312-п (-19 млрд руб.). Это не позволило ставке однодневного валютного свопа продолжить снижаться, и по итогам сессии ее средневзвешенное значение почти не изменилось: 6,92% (+2 бп). Вечером давление на рынке усилилось, и к закрытию ставка повысилась до 8,05%.

Ставки межбанковского репо под залог ОФЗ по коротким бумагам немного выросли, но средняя ставка осталась на прежнем уровне в 7,08%. Ставка RUONIA (7,46%) в среду осталась в районе ключевой ставки Банка России и, скорее всего, несильно снизилась и по итогам вчерашней сессии.

Между тем укрепление рубля способствовало снижению кросс-валютных ставок. Короткие и среднесрочные ставки кросс-валютных свопов опустились на 5–11 бп, более длинные ставки NDF снизились на 11–21 бп. В то же время месячная ставка под влиянием роста однодневных ставок сместилась вверх (+20 бп, до 7,15%). Ставки процентных свопов также снизились, хотя и заметно меньше – в среднем на 2–3 бп. 3-месячная ставка MosPrime вернулась к отметке 8,45% (+1 бп), и в данный момент ее спред к ключевой ставке ЦБ находится на максимумах этого года.