Рублевые активы, как и активы остальных ЕМ, вчера заметно подорожали. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором инвесторы уловили намек на более медленное повышение ставки, на развивающихся рынках воцарился оптимизм, сопровождающийся снижением курса доллара в среду после его выступления. Поэтому вчера рублевые активы начали торговую сессию с заметного роста, который ускорился во второй половине дня на фоне дорожающей нефти. По итогам основной сессии рубль укрепился примерно на 1,3%, продемонстрировав одну из лучших динамик среди валют ЕМ. Турецкая лира, например, прибавила 1,1%. Среднесрочные ОФЗ вчера выросли в цене на 0,2–0,5 п.п. от номинала, длинные – на 0,6–0,9 п.п. Таким образом, доходности на кривой рублевых госбумаг упали на 10–15 б.п. до 8,8% годовых на дальнем конце. Отметим, что в четверг покупки наконец-то сопровождались усилением торговой активности – совокупный оборот превысил 30 млрд руб.

Помимо ОФЗ 26217, в которых неожиданно был высокий объем сделок, что, скорее всего, носит разовый характер, хорошо торговались ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г. и ОФЗ 26207, погашаемые в 2027 г. Эти два выпуска являются одними из наиболее ликвидных на российском рынке и продемонстрировали вчера наибольшее снижение доходностей – вероятно, был спрос со стороны иностранных инвесторов. Вечером стало известно об отмене встречи президентов США и РФ в рамках саммита G20, однако мы ожидаем умеренно негативной реакции рынка на эту новость, так как больших надежд на встречу у инвесторов и так не было.