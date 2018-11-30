Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $15,9/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 4 227 руб./обыкновенную акцию) откроет минимум 2000 магазинов у дома в отделениях “Почты России”, начиная с 2К19. Их площадь составит 10-70 тыс. кв м и в них будут продавать 200-600 наименований товаров.

Вклад этого проекта в торговые площади Магнита составит примерно 1,5% и примерно 15% к количеству открытий новых магазинов в 2019 г.

Мы полагаем, что проблемы с логистикой и удаленное расположение некоторых магазинов может оказать давление на их экономические характеристики. В то же время экономия на арендных расходах может поддержать рентабельность проекта.

Мы считаем новость НЕОДНОЗНАЧНОЙ для акций компании.