Опубликованные протоколы ноябрьского заседания ФРС показали, что представители регулятора были убеждены в повышении процентных ставок в декабре на своем последнем стратегическом совещании, но не были уверены в отношении пути денежно-кредитной политики в 2019 год. Участники встречи подчеркнули, что их ожидание трех повышений ставок в 2019 году не является фиксированным и может измениться, если картина экономики существенно изменится. Многие чиновники заявили, что пришло время исключить формулировку из их заявления, что должны ожидаться «дальнейшие постепенные повышения» ключевой процентной ставки федеральных фондов. Это подчеркнуло бы, что комитет гибок в этом отношении, говорится в протоколе.

Мировые фондовые площадки замерли без единого направления на фоне стартовавшего саммита G-20 в Аргентине. Азиатские площадки торгуются в слабом плюсе. Японский индекс Nikkei прибавляет почти 0,4%. Китайские Hang-Seng и CSI300 также торгуются в положительной зоне. Европейские биржи открылись в минусе. Инвесторы не спешат рисковать в ожидании ключевой встрече лидеров Китая и США в субботу. В целом, настрой инвесторов положителен. Мы считаем, что возможно достижение общего консенсуса без деталей сделки, что может дать положительный импульс акциям. В противном случае рынок ждет очередное снижение.

Доходность по казначейским облигациям США снижается до 3,02%. Нефтяные котировки остановили падение. Нефть марки Брент торгуется ниже $60 за баррель. Все это свидетельствует о сдержанном аппетите к риску. Рынок находится в затишье перед возможным резким движением в любую сторону. Важной экономической статистики сегодня не ожидается. Все будет зависеть от новостей с полей встреч мировых лидеров. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 снизится на 0,2% до 2730 пунктов.

Техническая картина также говорит о неопределенном направлении дальнейшего движения. Форма вчерашней свечи свидетельствует об отсутствии явного перевеса на стороне «быков» или «медведей». Индекс продолжает движение в широком боковом канале с границами 2630-2815 п. Вчера индекс провел неудачную попытку подняться до 50-недельной скользящей средней в районе 2757 пунктов, важного уровня для возобновления роста.