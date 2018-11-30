По данным Reuters, на предварительном совещании в Минэнерго было решено, что Россия поддержит инициативу Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти (пока вопрос о сроках и масштабах остается открытым). Напомним, что прошлое соглашение предполагало, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу на 1,8 млн барр./сутки. В рамках него Россия должна была снизить добычу за этот период на 300 тыс. барр./сутки (т.е. ее доля в общем объеме сокращения составила бы 1/6). Сейчас Саудовская Аравия предлагает участникам соглашения сократить добычу на 1 млн барр./сутки. Если предположить, что доля России останется такой же, то ее сокращение добычи составит 166 тыс. барр./сутки.

Отметим, что новый раунд сокращения добычи нефти (каким бы он ни был), на наш взгляд, негативно скажется на динамике промпроизводства (и, соответственно, ВВП в целом). Напомним, что ускорение промышленности, наблюдаемое во 2П 2018 г., напрямую связано с ростом добычи нефти (который оказался возможен, т.к. к июню Россия перевыполнила обязательства по сокращению на 300 тыс. барр./сутки).

По нашим расчетам, доля нефти в сегменте добычи полезных ископаемых составляет 71,7%, в промпроизводстве в целом – 26%, а в ВВП – 6,8%.

Если предположить, что сокращение в объеме 166 тыс. барр./сутки будет проходить в течение 6 месяцев (как предполагало первоначальное соглашение), то замедление экономики и промышленности станет заметным ближе к середине 2019 г.: на годовые цифры по добыче все еще будет оказывать влияние эффект низкой базы начала 2018 г., и с января по май 2019 г. г./г. рост добычи нефти будет в рамках 3-3,9% г./г. После этого цифры будут заметно меньше, и в 4 кв. 2019 г. добыча начнет снижаться в годовом выражении (~ на 1,5% г./г.) из-за эффекта базы. В итоге это приведет к замедлению темпов роста ВВП на 0,1 п.п., а промышленности – на 0,3 п.п.

Отметим, что для поддержания темпов роста промышленности и экономики (при прочих равных) России необходимо увеличивать добычу нефти (даже если ее не сокращать, а зафиксировать на уровне конца 2018 г., темпы роста ВВП все равно замедлятся в середине года). При этом ограничение добычи при прочих равных поддержит цены на нефть, а значит и накопление валютных резервов, что в текущей ситуации, как мы полагаем, для правительства является более приоритетной краткосрочной задачей, чем экономический рост.