Сегодня в столице Аргентины Буэнос-Айресе стартует саммит «Большой двадцатки». Главная тема саммита – вопросы безработицы и справедливых правил торговли. В Буэнос-Айресе также могут быть сделаны первые шаги по реформе ВТО. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа отменена и, вероятно, данный саммит фактически оформит дальнейший раскол глобального мира. Для президента России в приоритете, вероятно, будет общение с лидерами стран БРИКС. Россия и Китай активно занимаются созданием новой мировой финансовой архитектуры.

Для глобальной экономики наиболее важен конфликт США и Китая. Дональд Трамп впервые встретится с лидером КНР Си Цзиньпином после объявления Китаю торговой войны. Китай в октябре сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля. И с нашей точки зрения, США и Китай вряд ли договорятся. Для Дональда Трампа существует только две точки зрения – его и неправильная. Вместе с тем, если мы окажемся неправы, и торговое соглашение между США и Китаем будет подписано, то это станет очень приятным сюрпризом для мировых площадок, рост на которых не сможет игнорировать и Московская биржа.

Ну и еще немного пессимизма. С нашей точки зрения, мир стоит на пороге кризиса, сопоставимого по масштабам с вызванным крушением инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году. «Пузырь» на американском рынке акций никуда не делся. Однако тема возможного глобального кризиса вряд ли будет обсуждаться на G20. Экономика в очередной раз принесена в жертву амбициям политиков.