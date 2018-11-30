Сегодняшние настроения инвесторов на всех в мире фондовых рынках, особенно на российском, в корне отличаются от вчерашних. Очень много поступает в последние дни противоречивых новостей относительно предстоящей встречи лидеров Китая и США, в корне меняющих погоду на биржах. Последняя порция новостей вновь была не столь радостной, поэтому продажи в сегменте рисковых активов опять оживились.

Уже сегодня стартует двухдневный саммит G20 в Аргентине, но все важные встречи и новости ожидаются завтра. Безусловно, если Китаю и Америке не удастся хоть на время приостановить набирающую обороты торговую войну, в понедельник фондовые рынки будут падать ещё сильнее. Также, на полях саммита G20 крупнейшие игроки и члены ОПЕК будут обсуждать ситуацию и на рынке нефти, поэтому и здесь нужно готовиться к сильным колебаниям с понедельника. А пока мы видим уже серьёзное замедление экономик Европы и Китая, плюс, набирает обороты изъятие ликвидности из мировой финансовой системы, поэтому перед участниками саммита стоит очень много проблем, которые нужно обсуждать, но вести диалог с тем же Трампом почти невозможно, хотя у него и своих проблем сейчас хватает.

При отсутствии новых позитивных новостей сегодня все европейские биржевые индексы сползают вниз. Потери пока не сильные, в пределах 0.6%, но к вечеру ситуация может ухудшиться. Фьючерсы на Америку теряют около 0.3%, а из-за слабых экономических данных Китая снижаются в цене все сырьевые активы.

Российские биржевые индексы после вчерашнего уверенного роста сегодня тоже корректируются вниз. Так, рублёвый индекс Московской Биржи теряет 0.6%, отступая до 2385 пунктов, а валютный РТС теряет почти 1.5%, откатываясь до 1125 пунктов.

Сегодня появился целый ряд внезапных негативных для российского рынка новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Чуть позже стало известно, что и помощник Трампа не собирается встречаться с российским министром иностранных дел C.Лавровым, и почти в это же время вышла новость о том, что Сенат США принял резолюцию, осуждающую провокационные действия России против Украины в связи с ситуацией в Керченском проливе. Резко изменилась и риторика со стороны европейских лидеров в адрес России, поэтому предстоящие выходные могут принести очень много сюрпризов, и не факт, что позитивных. На фоне роста геополитических рисков первым делом на российском фондовом рынке попадают под удар акции банковского сектора, поэтому не стоит удивляться падению котировок Сбербанка и ВТБ почти на 2%. Также под давлением сегодня находятся акции Газпрома, они теряют почти 2.5% опускаясь до 260 рублей, зато уверенно продолжают восстанавливаться бумаги Аэрофлота на фоне обвала цен на нефть.

На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов прибавляет в пределах 0.5%, драгоценные металлы после роста накануне торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке 57$ за баррель, нефть марки WTI уже проколола вниз рубеж 50$. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро, 6 декабря. Высока вероятность того, что страны нефтяного картеля примут решение вернуться к последнему соглашению по квотам, что должно привезти к снижению добычи и стабилизации рынка. Котировки нефти падают восьмую неделю подряд и уже созрели все условия для хорошего технического отскока на 10%. В начале декабря мы его, вероятно, увидим.

Российский рубль в паре с долларом после вчерашнего укрепления на 1%, сегодня падает на аналогичную величину и вновь приближается к отметке 67. В целом, при таких-то низких ценах на нефть российская валюта пока выглядит вполне стабильно, впрочем, никаких продаж не наблюдается и на российском рынке ОФЗ. Сам индекс доллара и ключевая валютная пара евро/доллар торгуются вблизи вчерашнего закрытия

С учётом очень высоких неопределённости и рисков, сегодня не стоит делать новые покупки на рынке акций и переносить их через выходные. Ранее купленные акции пока можно удерживать. Российский рублёвый индекс всё ещё держится выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пока сохраняются шансы на дальнейший рост, поэтому вплоть до понедельника можно находиться в акциях.