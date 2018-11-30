Обыкновенные акции “Сбербанка” смогли отвоевать поддержку 190 руб, но все еще расположены ниже сопротивления 196,50 руб, у которого находится средняя полоса Боллинджера дневного графика. ADX указывает на преобладание нисходящего тренда, в связи с чем существует опасность падения котировок ниже 190 руб и обновления минимумов с октября текущего года. Даже в случае закрепления выше 196,50 руб потенциал роста может быть ограничен отметкой 200 руб – для возобновления повышения бумагам нужен действительно значимый позитив.
Акции Сбербанка могут уйти ниже
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