Обыкновенные акции “Сбербанка” смогли отвоевать поддержку 190 руб, но все еще расположены ниже сопротивления 196,50 руб, у которого находится средняя полоса Боллинджера дневного графика. ADX указывает на преобладание нисходящего тренда, в связи с чем существует опасность падения котировок ниже 190 руб и обновления минимумов с октября текущего года. Даже в случае закрепления выше 196,50 руб потенциал роста может быть ограничен отметкой 200 руб – для возобновления повышения бумагам нужен действительно значимый позитив.