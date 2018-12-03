Пауза до апреля в торговых войнах между США и Китаем обеспечила рынкам капитала состояние эйфории на сегодня. Цены на нефть утром в понедельник растут более чем на 5%, баррель Brent торгуется по $62,48.

На встрече G20 лидеры США и Китая договорились не повышать взаимные импортные пошлины до конца первого квартала 2019 года. Соглашение начнет действовать с 1 января. В результате ввозные пошлины на товары китайского происхождения в Штатах будут заморожены на уровне 10%. В ответ Пекин обязался купить у Штатов серьезный объем энергоносителей, товаров промышленного производства и продукцию сельского хозяйства. Иными словами, Дональд Трамп пообещал приструнить свой энтузиазм в плане повышения импортных пошлин в ответ на широкие торговые соглашения.

Скорее всего, это соглашение обеспечит экономикам США и Поднебесной неплохой рост в первом квартале 2019 года, но что будет дальше, большой вопрос.

Для рынков капитала, и сырьевого в частности, отсутствие осложнений в торговых войнах хотя бы на временной основе – большой позитив. Сырьевой рынок сегодня толкают вверх эмоции, баррель нефти марки Brent может подняться в область $63,0-$63,5, но через день-два ему придется откатиться вниз минимум на 50% от этой волны роста.