Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом в ожидании итогов переговоров Трампа и его коллеги Си Цзиньпина.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2760,17 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,79%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,79%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 3,01%.

По окончании саммита G20 в Буэнос-Айресе лидеры двух ведущих экономик мира смогли достичь определенных договоренностей по взаимной торговле, заморозив острую фазу конфликта на 90 дней.

Так, Пекин, стремясь уменьшить торговый дисбаланс между США и КНР, согласился на закупки еще не согласованного, но очень существенного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой американской продукции. В ответ Трамп согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом $200 млрд до планки 25%.

Безусловно, пауза в торговой войне в моменте несет позитив для мировых фондовых рынков и на время прервет рост доллара по отношению к мировым валютам. Однако перемирие еще означает конец войны, и судя по тому, что до заключения "большого торгового соглашения" еще далеко, дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Пекином не снимают риски возникновения нового витка торговой конфронтации, которые будут перенесены уже на 2019 год.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,42%, закрывшись на отметке $59,07 (январский контракт).

6 декабря в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в преддверии которого комиссия по экономике картеля предложила странам-участницам соглашения понизить добычу "черного золота" на 1,3 миллиона барреля в сутки от уровня октября.

По словам министра энергетики России Александра Новака, на данном этапе идут согласования будущей сделки и до министерской встречи в Вене все решения будут приняты.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,25%, закрывшись на отметке 2392,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2355 пунктов, сопротивления расположены на 2425 и 2450 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровне 110000 п. Сопротивление по-прежнему расположено на уровне 114000 пунктов, при закреплении над которым инструмент может прибавить порядка 2000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,95, снизившись на 1,12% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре все так же выступают отметка 67,50. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.